Protezione solare, stai alla larga da queste creme | Portafoglio svuotato e pelle distrutta

Non comprare queste creme, costano tantissimo e ti rovinano la pelle.

Sebbene soprattutto nel Nord Italia il maltempo sembra non voler lasciar spazio al sole e al caldo, di fatto l’estate è praticamente alle porte. Quasi tutti gli italiani hanno già fatto il cambio armadio, rispolverando abiti leggeri e scarpe aperte, con la voglia di godersi finalmente il bel tempo tipico di questa stagione.

L’estate, inoltre, porta con sé le vacanze: sebbene ci sia chi preferisca trascorrerle in montagna o in qualche città d’arte, la maggior parte degli italiani le vuole passare al mare, tra un tuffo nell’acqua e una passeggiata a riva, prendendo il sole e rilassandosi sul lettino.

Fondamentale è però sempre e comunque la protezione solare che, soprattutto sulle pelli più delicate, evita le drammatiche conseguenze dei raggi: oltre alle fastidiose scottature, infatti, esponendosi senza un’adeguata protezione si rischia anche il tumore alla pelle.

Ci sono alcune creme, però, che andrebbero evitate poiché, oltre a costare moltissimo, sono poco efficaci e, alla lunga, possono causare conseguenze negative. Ecco di quali si tratta.

Creme solari, attenti a queste: sono pericolose

L’associazione consumatori olandese Consumenten bond ha analizzato 13 filtri solari realizzati per il viso con un SPF dichiarato di 50. In ben cinque casi, però, l’effettiva protezione è risultata molto più bassa di questo valore, attorno a 35 di media: questo è un problema molto serio poiché chi compra questi prodotti, convinto di avere un certo tipo di protezione, rischia di scottarsi a causa della scarsa congruenza tra il claim e la realtà.

Tra i brand di creme solari che non hanno passato i test dell’associazione consumatori olandese ci sono Lancaster, Biotherm e Nivea: lo studio, quindi, suggerisce di rivolgersi ad altri marchi se si vuole la certezza di essere protetti a lungo. Nello specifico sono risultate carenti la Biotherm Waterlover, la Nivea Sun UV e la Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milk Face che, rispettivamente, hanno dimostrato un SPF reale non di 50 ma di 39, 33 e 31.

Poco efficaci e molto costose

Oltre alla scarsa efficacia di questi prodotti, i tre appena citati si distinguono anche dei prezzi molto alti. Questo è motivato anche dal fatto che si tratta di creme specifiche per il viso, pensate per essere più veloci da assorbire e meno unte, essendo in una zona particolarmente visibile.

Se dovete acquistare un solare, quindi, rivolgetevi alla vostra farmacia o profumeria di fiducia e affidatevi agli studi di settore, che possono rivelare molto di più di ciò che viene dichiarato dal marketing.