Colesterolo alto, mangia questo alimento e goditi i risultati | Analisi del sangue sbalorditive

Con il colesterolo alto, non puoi non consumare questi alimenti: sono dei toccasana

Il colesterolo è una delle componenti della membrana delle cellule ed è presente in tutti i tessuti del corpo, nonché nel sangue. Appartiene alla famiglia dei grassi e, se in quantità fisiologiche è necessario per la costruzione di cellule sane, se ce n’è troppo può diventare un fattore di rischio per le malattie cardiache quali l’infarto. Il colesterolo in eccesso può andare a formare le placche aterosclerotiche, degli accumuli di grasso nei vasi sanguigni che ristringono il lume, quindi ostruiscono il normale passaggio del sangue.

Il colesterolo, nel sangue, viene trasportato da due tipi principali di lipoproteine. Le LDL, a bassa densità, sono conosciute come colesterolo “cattivo” poiché trasportano l’eccesso dal fegato alle arterie e lo rilasciano nei vasi. Le HDL, considerate invece buone, favoriscono la rimozione del colesterolo dal sangue e attraverso i sali biliari.

Proprio per via del suo impatto sulla salute, è molto importante dosare periodicamente il colesterolo nel sangue e soprattutto capire le esatte quantità di quello HDL e di quello LDL: l’equilibrio tra questi due fattori determina il fattore di rischio di ogni singola persona e, se il medico lo ritiene necessario, può essere utile intervenire con una cura specifica. Anche l’alimentazione, però, gioca un ruolo primario per quanto riguarda i valori di colesterolo nel sangue e, soprattutto, ci sono alcuni alimenti che sono dei veri toccasana. Ecco di quali si tratta.

L’alimentazione corretta per chi soffre di ipercolesterolemia

Prima di pensare alla cura farmacologica, il medico nel caso in cui individui un paziente con valori di colesterolo sopra i limiti consentiti probabilmente gli suggerirà di seguire una dieta specifica, così da provare ad abbassare quei livelli senza alcuna terapia specifica. In primo luogo è importante aumentare la frutta, la verdura e i legumi: se i primi due andrebbero consumati ogni giorno e più volte al giorno per un totale di 5 porzioni, per i secondi è raccomandata una frequenza di almeno 2-4 volte a settimana.

Da ridurre, invece, l’olio e il burro, così come il lardo e lo strutto: l’unico grasso consigliato è l’olio extravergine di oliva, in quantità comunque moderate. Attenzione anche alla carne, da preferire nei tagli magri e comunque da ridurre nella frequenza.

L’importanza del pesce

Un alimento importante nelle diete di pazienti con ipercolesterolemia è il pesce. Secondo gli esperti, questo andrebbe consumato almeno due o tre volte alla settimana, grazie alla particolare composizione del suo grasso.

Si consiglia di preferire cotture al cartoccio, al valore o alla griglia, evitando le fritture per via della quantità di grasso. In merito ai crostacei e ai molluschi, invece, si suggerisce un consumo di una volta a settimana.