‘Queste multe sono nulle’: autovelox, da oggi puoi recuperare i tuoi soldi | La nuova regola è già in vigore

Queste multe autovelox sono nulle: come recuperare i soldi (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Così recupererai i soldi spesi per le multe autovelox, ecco cosa devi fare.

Con il nuovo Codice della Strada, sono molti i cittadini che temono di prendere una multa senza neanche accorgersene. Di recente, infatti, le norme sono state inasprite per la volontà di rendere la strada più sicura per tutti: da qualche tempo a questa parte, infatti, se si viene beccati alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente si rischia molto, anche la patente stessa.

Dall’altro lato, però, alcune infrazioni sono state alleggerite per quanto riguarda la pena. Una, ad esempio, riguarda l’autovelox: molto spesso, infatti, gli automobilisti che non sanno che in quel determinato punto della strada c’è un autovelox prendono più multe relative al medesimo giorno e al medesimo tratto di strada.

Oggi vi parliamo quindi di come recuperare i soldi relativi alle multe prese per superamento di velocità registrato da autovelox: ecco tutto quello che si deve fare.

Multa dell’autovelox, così recuperi i soldi

C’è una grande novità per quanto riguarda gli autovelox. Da oggi, infatti, tutti quelli che spuntano a sorpresa dopo una curva o sulle strade dove il limite è già inferiore ai 50 km/h dovranno essere rimossi. I dispositivi di questo tipo, infatti, secondo le nuove regole dovranno essere ben visibili, distanziati tra di loro e non dovranno in alcun modo dare l’impressione di voler “fregare” l’automobilista.

La stretta, voluta dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, punta a fermare questo sistema che “fa cassa sulla pelle degli automobilisti“. I rilevatori, quindi, saranno installati solo ed unicamente per prevenire gli incidenti. Se si prenderà una multa con un dispositivo installato laddove non ci potrà essere, quindi, si potrà fare ricorso.

Come ricevere indietro i soldi

Nel caso in cui si prenda una multa per eccesso di velocità registrato da un autovelox, nel caso in cui l’automobilista sospetti che il dispositivo non rispetti le nuove regole dovrà fare subito contestazione.

Per farla si deve quindi presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica ma, se invece ci si vuole rivolgere al Giudice di Pace, allora i giorni a disposizione per presentare la contestazione scendono a 30.