Bonus auto, grossa sorpresa per gli italiani | Migliaia di euro di sconto ma ad una condizione: o fai così o la paghi un patrimonio

Ecco in arrivo una grande sorpresa per gli italiani. Ci saranno infatti migliaia di euro di sconto per l’acquisto di un’auto se fai così…

L’Italia continua la sua corsa verso la transizione energetica, così che insieme all’Europa possa avvicinarsi agli obiettivi stabiliti dall’agenda comunitaria, per quanto riguarda l’obiettivo di avere zero emissioni di CO2.I paesi membri sono obbligati ad adottare alcune misure per provare il più possibile ad adeguarsi a questa linea.

Per questo motivo molte iniziative e finanziamenti presi dallo stato stanno andando nella direzione di uno sviluppo più sostenibile, o almeno è questo il desiderio non solo europeo ma di chiunque abbia aderito all’Agenda dell’ONU.

L’Italia si sta muovendo, seppur un po’ lentamente, in questa direzione. Tuttavia, gli sforzi non sono sufficienti al momento. Anzi, c’è bisogno di essere ancora più incisivi per cambiare radicalmente le cose.

Anche perché visto il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo, con tanto di catastrofi naturali e siccità, non è più un problema rimandabile. I governi devono lavorare fianco a fianco per costruire un futuro senza più sfruttamento estremo di risorse naturali.

Bonus auto: nuove sorprese per gli italiani

Su questa scia, il governo ha deciso di destinare circa 20 milioni di euro per favorire l’acquisto di auto usate che abbiano però un basso impatto sull’ambiente circostante. Di questi incentivi stanziati potranno usufruire circa diecimila persone.

Tuttavia, bisogna definire meglio chi può accedere a questa misura, di quale sconto può beneficiare e di quanto sarà lo sconto effettivo. Infatti, lo sconto è diverso se si acquistano non solo delle macchine elettriche nuove ma anche quelle usate.

Ecco i requisiti da rispettare per ricevere lo sconto

Gli sconti per le auto elettriche nuove possono arrivare fino a circa 13.750 euro. La cifra è sensibilmente diversa se invece parliamo di auto usate. Infatti, l’incentivo dato dallo Stato italiano è di circa 2.000 euro. Tuttavia, non viene dato a tutti in modo indiscriminato. Per riuscire ad averlo, occorre portare una vecchia auto (fino ai modelli Euro 4) a rottamare.

Inoltre, l’acquisto usato non deve superare i 25.000 euro. Le pratiche vengono svolte direttamente dal concessionario che si occupa di vendere l’auto usata. Invece, gli ecobonus 2024 possono essere presi per l’acquisto di auto elettriche che hanno emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km che non costano più di 42.700 euro con IVA inclusa.