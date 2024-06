Radio Globo porta la sua energia a MagicLand: tre serate imperdibili di musica e divertimento

Il 22, 29 giugno e 6 luglio Radio Globo si posizionerà all’interno di MagicLand per trasmettere in diretta e coinvolgere tutti con musica, animazione e gadget esclusivi

Radio Globo si prepara a dominare la scena musicale a MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, con tre serate imperdibili previste per il 22, 29 giugno e 6 luglio. In queste occasioni, il celebre Truck Globo, una vera e propria stazione radio itinerante, si posizionerà all’interno del parco per trasmettere in diretta e coinvolgere i visitatori con un mix esplosivo di musica, animazione e gadget esclusivi.

Il cuore pulsante di queste serate sarà rappresentato dai DJ Set di Radio Globo, pronti a far ballare tutti i presenti con i migliori successi del momento. Ogni sabato, le trasmissioni saranno guidate da Riccardo Di Lazzaro e l’intero staff del programma “Non è il Morning”, composto da Tommaso, Elena e Bera, che animeranno il parco e distribuiranno gadget dal palco. La domenica vedrà invece Davide Mannone alla conduzione delle trasmissioni direttamente dal truck, con gadget riservati a chi scatterà una foto con il truck e la pubblicherà sui social taggando MagicLand e Radio Globo.

Per chi desidera prolungare il divertimento fino a tarda notte, tutte le attrazioni del parco rimarranno aperte fino a mezzanotte, offrendo un’opportunità unica di vivere MagicLand sotto le stelle.

MagicLand offre attrazioni per tutti i gusti, dai più piccoli ai più coraggiosi, con eventi e spettacoli pensati per tutta la famiglia. Tra le attrazioni principali spiccano:

Wild Rodeo : il giant frisbee unico in Italia, alto 40 metri e capace di raggiungere un’accelerazione di 75 km/h.

: il giant frisbee unico in Italia, alto 40 metri e capace di raggiungere un’accelerazione di 75 km/h. Shock : il launch coaster che raggiunge i 100 km/h in soli 2 secondi.

: il launch coaster che raggiunge i 100 km/h in soli 2 secondi. Cagliostro : l’intrigante indoor spinning coaster.

: l’intrigante indoor spinning coaster. Yucatan : un emozionante splash ride tra rovine Maya e antichi talismani.

: un emozionante splash ride tra rovine Maya e antichi talismani. Mystika : la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri di caduta libera.

: la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri di caduta libera. Old West : un’area a tema western di oltre 5.000 mq.

: un’area a tema western di oltre 5.000 mq. Area Tonga: uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra.

Per chi è già in clima estivo, MagicLand propone il nuovo parco acquatico MagicSplash, un’area di oltre 40.000 metri quadrati di puro divertimento con:

Playa del Sol : una spiaggia di 10.000 metri quadrati con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima.

: una spiaggia di 10.000 metri quadrati con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima. Onda del Caribe : una piscina ad onde di 2.000 metri quadrati.

: una piscina ad onde di 2.000 metri quadrati. Tiki Bay : un playground acquatico di oltre 12 metri di altezza.

: un playground acquatico di oltre 12 metri di altezza. Laguna Tiburon : uno spray park dedicato ai più piccoli.

: uno spray park dedicato ai più piccoli. Cala Tortuga : un’area con 4 scivoli acquatici.

: un’area con 4 scivoli acquatici. Bayahibe : un’area wellness & spa con vasca idromassaggio e piscina di 400 metri quadrati.

: un’area wellness & spa con vasca idromassaggio e piscina di 400 metri quadrati. Playa Paraiso: un’area riservata con cabanas private e vasca idromassaggio.

La collaborazione tra Radio Globo e MagicLand nasce dalla volontà di offrire ai visitatori un’esperienza di divertimento completa e coinvolgente. La musica travolgente e l’energia di Radio Globo si fonderanno con l’atmosfera magica del parco per creare momenti unici e indimenticabili per tutti i presenti.