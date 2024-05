Ho paura di essere la prossima: Rai, dopo Fazio e Amadeus tocca a lei | Un’altra colonna portante vicina all’addio

Trema ogni certezza in Rai. Teme che sia giunta l’ora anche per lei di andarsene.

Che in Rai il clima non sia dei migliori è ormai evidente a tutti. La “crisi” è iniziata già alla fine della scorsa stagione televisiva quando alcuni volti storici della rete hanno deciso di chiudere i propri contratti per dirigersi altrove. Impossibile non pensare, quindi, a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, oggi in onda ogni domenica sera sul Nove sempre con il loro Che Tempo Che Fa e a Lucia Annunziata, che si è dimessa dalla tv di stato un anno fa.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dai tre giornalisti, sembra che a motivare le loro decisioni sia una scarsa congruenza tra le loro volontà ed opinioni e quelli della rete stessa e dei suoi dirigenti che, essendo una tv di stato, rappresentano e ricalcano quelle del partito politico al potere in quel determinato momento storico.

Nelle ultime ore, dopo l’addio di Amadeus già annunciato ma che si concretizzerà nei prossimi mesi, c’è anche un altro volto della Rai che sta temendo per le proprie sorti e che ha paura che anche per lei sia giunto il momento di levare le tende: ecco di chi si tratta.

Ha paura per il proprio futuro

A parlare della Rai e dei propri timori in merito al suo lavoro su questa rete è stata Sabrina Giannini, conduttrice del programma di inchieste Indovina chi viene a cena nel quale si affrontano tematiche importanti quali il clima, la società, la politica e l’economia. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha serenamente ammesso che, sebbene la Rai le abba fatto qualche rassicurazione in merito a una nuova edizione della sua trasmissione, di fatto ultimamente incontra solo muri di gomma.

“Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma” ha detto senza mezzi termini, aggiungendo che al momento la sua squadra è ferma e non può lavorare. Sempre nel corso della medesima intervista, la conduttrice ha rivelato che il suo lavoro sarebbe stato complicato da alcune pressioni politiche.

Un retroscena amaro

“Mi domando se l’obiettivo sia quello di farmi stancare, di portarmi all’esasperazione come hanno fatto con Fazio e Amadeus” ha detto, lasciando quindi intendere che anche per i due conduttori la decisione di andare via dalla Rai è stata preceduta da un periodo teso e complesso. “È un strategia? Con qualcuno ha funzionato…” ha detto, riferendosi ai bastoni tra le ruote messi per non fare lavorare serenamente.