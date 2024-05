Vite al limite, ricordate Ashley? Pesava più di 300 chili oggi è più bella di un’attrice

Ecco com’è diventata la protagonista di Vite al Limite: la sua trasformazione è stata a dir poco strepitosa.

Ora sembra proprio un’altra persona: a guardare adesso Ashley Dunn Bratcher nessuno avrebbe potuto immaginare che la paziente del chirurgo bariatrico più famoso di tutti i tempi pesava oltre 300 kg fino a non molto tempo fa.

Quando ha messo piede per la prima volta nella clinica statunitense la ragazza soffriva di grave obesità e aveva tanti problemi di salute, ma alla fine con costanza, sacrificio, attraverso l’aiuto dell’equipe medica del dottor Nowzaradan lei è riuscita a cambiare davvero vita.

La sua è stata una guarigione fisica e soprattutto emotiva, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i telespettatori affezionati al programma americano. Scopriamo com’è oggi e che cosa fa Ashley Dunn Bratcher di Vite al Limite.

Vite al limite, la sbalorditiva trasformazione fisica di Ashley Dunn Bratcher

Vite al limite è un programma che da sempre appassiona molto i telespettatori, e nei primi anni della sua vita televisiva, aveva conquistato il pubblico d’oltreoceano, dopo ha avuto una risonanza mondiale, ed è stato trasmesso anche qui in Italia, su Real Time. Da quel momento anche gli italiani si sono appassionati sempre di più alle storie dei pazienti del dottor Nowzaradan. Il motivo è che coloro che si rivolgono al programma soffrono di obesità grave, una patologia che mette a rischio la loro salute. Non solo per il peso corporeo in sé, ma anche perché spesso i pazienti obesi riscontrato problemi di altra natura, generati proprio dall’eccesso di peso, da problemi cardiovascolari, dalla scarsa mobilità.

Questo è il caso di una ragazza che quando è approdata nella clinica del Texas aveva appena 27 anni, era il 2016 all’epoca aveva superato i 300 kg. La sua condizione di obesità era stata determinata da una serie di traumi personali. Il suo nome è Ashley Dunn Bratcher e la sua storia ha colpito tutti per la brutalità e la mancanza di umanità con cui ha dovuto fare i conti. Ashley era stata abbandonata quando era solo una neonata, e in seguito aveva subito violenze sessuali. Il suo percorso è stato davvero molto difficile, ma scopriamo quali risultati è riuscita a raggiungere.

Com’è diventata oggi, e quanti kg ha perso la paziente del dottor Nowzaradan

Ashley Dunn Bratche aveva bisogno di perdere tanto peso, e, nonostante fosse ancora molto giovane, la sua era una patologia già in uno stadio avanzato. Ashley però pian piano ha cominciato a perdere peso e anche a non sentirsi più affaticata quando si muoveva e così ha cambiato stile di vita. Purtroppo prima di Vite al limite, a causa dell’eccesso di peso trascorreva tutte le giornate per lo più sdraiata, si muoveva a fatica e, chiaramente, mangiava male per colmare il suo vuoto interiore.

Grazie all’equipe medica di Vite al limite, con a capo l’esperto chirurgo bariatrico Nowzaradan, è riuscita a cambiare completamente la sua vita. Ashley ha perso ha perso oltre 200 kg, ha raggiunto il peso di 80 kg. Oggi ha due figli ed è diventata una mamma felice. Come si può vedere anche dai canali social dove posta le foto della nuova persona che è diventata.