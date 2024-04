Uomini e Donne, la dama più criticata finisce sotto i bisturi: com’è conciata adesso

La nota dama toscana di Uomini e Donne non ha resistito al richiamo del ritocchino: ecco ora com’è “conciata“.

L’amante delle due ruote che dal 2020 fa parte del parterre di Canale 5, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Vediamo com’è cambiata dopo il bisturi.

Il suo è stato uno dei volti del Trono Over che hanno ricevuto il maggior numero di critiche da parte dei due opinionisti di Mediaset, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per via delle intenzioni che l’hanno portata a Uomini e Donne, secondo loro poco chiare.

Chissà che cosa diranno Maria De Filippi, i fan e i due opinionisti ora che vedranno com’è diventata e la trasformazione avvenuta a seguito dell’operazione chirurgica.

Uomini e Donne, il ritocchino estetico della dama di Canale 5

La dama di cui stiamo parlando è scesa per la prima volta dalle scale degli studi di canale 5 nel 2020, alla ricerca di un nuovo partner. La donna, originaria della regione Toscana, bionda con gli occhi castani, si è presentata come un’appassionata di moto e un’imprenditrice. Non ha mai avuto figli, è molto riservata ed è nata il 14 marzo 1970, per cui ha 54 anni. La protagonista di Uomini e Donne è proprietaria di un negozio di tessuti, L’Officina del cuore, che si trova nel quartiere Montesacro, a Roma.

La dama in questione si è lamentata più volte per l’astio che hanno mostrato verso di lei, a suo avviso in maniera immotivata, sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne hanno espresso in effetti il loro giudizio senza mezzi termini, sostenendo che lei fosse interessata più alle telecamere che all’amore in sé. Ora la dama ha deciso di passare dal chirurgo plastico per un ritocchino, e ha scelto un medico molto famoso, e noto a tutti i telespettatori italiani. Scopriamo di chi si tratta e com’è cambiata.

La trasformazione della protagonista del Trono Over

Il medico estetico di cui parliamo è anche un personaggio televisivo, e non solo un’esperto di chirurgia estetica. Lui è Giacomo Urtis, e lei, come forse avrete capito già, si chiama Aurora Tropea. La dama non ha mai fatto mistero di essere un’amante della medicina estetica, e, proprio per questa ragione, ha deciso di rivolgersi allo studio medico di Giacomo Urtis.

Il medico ha pubblicato sul suo account Instagram diverse immagini, che ritraevano Aurora Tropea in una seduta di pit stop di refresh, ovvero delle iniezioni di acido ialuronico. La dama di Uomini e Donne è apparsa poi sui canali social con un volto disteso, dall’espressione fresca e sembra davvero ringiovanita.