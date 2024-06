Regione Lazio, arriva il bando energia per le PMI di 40 milioni di euro

Il bando della Regione Lazio prevede finanziamenti per progetti di importo non inferiore a 150 mila euro, con un contributo massimo di 2 milioni di euro

Mercoledì 19 giugno, a Roma, la Regione Lazio ha lanciato ufficialmente la nuova misura “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese”, una iniziativa strategica mirata a sostenere gli investimenti delle aziende locali nel campo del risparmio energetico e della produzione di energia rinnovabile. L’iniziativa è finanziata con una dotazione di 40 milioni di euro provenienti dal Programma FESR 2021-2027 e prevede contributi a fondo perduto per le imprese del Lazio.

Roberta Angelilli

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato figure di spicco del panorama istituzionale e industriale: Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione; Elena Palazzo, assessore a Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura; e Fabrizio Penna, capo dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

I dettagli del bando

Il bando prevede finanziamenti per progetti di importo non inferiore a 150 mila euro, con un contributo massimo per progetto di 2 milioni di euro. Non esiste un limite massimo al valore complessivo del progetto, purché l’investimento includa misure per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi o degli edifici, e eventualmente per la produzione di energia da fonti rinnovabili. È importante notare che il contributo per la produzione di energia rinnovabile non può superare il 50% del totale finanziabile del progetto.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, a partire dal 16 settembre 2024, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Dichiarazioni istituzionali

Roberta Angelilli ha sottolineato l’importanza della misura nell’ambito di una strategia energetica integrata che destina circa 160 milioni di euro alla transizione green delle imprese del Lazio. “Questo bando è solo il primo di una serie di strumenti che la Regione Lazio mette in campo per velocizzare la transizione energetica e rendere le nostre imprese più competitive. Siamo all’avanguardia nelle strategie per l’efficientamento dei cicli produttivi e degli immobili di pertinenza e per lo sviluppo di nuovi impianti di energia verde”, ha dichiarato.

Elena Palazzo ha espresso soddisfazione per il lavoro di squadra svolto in Regione, che ha permesso di stanziare risorse significative per rendere le imprese più competitive e sostenibili. “Il nostro obiettivo è supportare le realtà imprenditoriali del Lazio nel loro percorso verso l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile”, ha aggiunto.

Fabrizio Penna ha definito il bando come una sfida cruciale per la politica industriale, evidenziando come esso rappresenti lo strumento ideale per coniugare efficienza energetica e produttività in un’epoca di cambiamenti geoeconomici. “Il bando promuove non solo investimenti in beni strumentali, ma anche una nuova cultura energetica orientata all’innovazione e alla creazione di valore nel contesto europeo e globale”, ha concluso.

Supporto alle imprese e ulteriori iniziative

Agostino Re Rebaudengo ha accolto con favore il bando, considerandolo un passo fondamentale per la diffusione dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica a beneficio della competitività industriale. Ha inoltre menzionato il Bando CER 2024 della Camera di Commercio di Roma, che prevede voucher per le imprese per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Durante l’incontro, Lorenzo Tagliavanti ha presentato il “Bando CER – Comunità Energetiche Rinnovabili 2024”, con una dotazione di un milione di euro per supportare la costituzione delle CER attraverso contributi a fondo perduto. “È nostro compito affiancare le imprese nei momenti di trasformazione e difficoltà, e con questo bando puntiamo a favorire l’adozione di strumenti innovativi per la produzione e il consumo energetico da fonti rinnovabili”, ha dichiarato.

La Regione Lazio, con queste iniziative, si pone come leader nell’adozione di strategie energetiche innovative, confermando il suo impegno nel supportare le imprese locali nella transizione verso un’economia sostenibile e competitiva.