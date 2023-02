Rieti, è in ospedale per una risonanza e subisce furto: “frugato nelle tasche interne”

Sarebbe un caso gravissimo quello di rapina ai danni dei malati, quello avvenuto negli spogliatoi dell’ospedale di Rieti” De Lellis” dove stamattina un paziente che stava facendo un controllo ha denunciato il furto di 300 euro.

“Mi trovavo al De Lellis per una risonanza questa mattina e come sempre avevo con me circa 400 euro in contanti, prima di spogliarmi decido di dividerli tra il taschino interno della giacca (che ha una zip di chiusura) e il portafoglio per evitare che potessero far gola a qualcuno di passaggio. All’uscita però tutte le banconote che avevo lasciato nel taschino erano sparite, parliamo di circa 300 euro”.

La denuncia, affidata alle pagine del quotidiano “Rietilife” è molto seria, infatti nella stanza dove lasciare gli indumenti prima di effettuare gli esami non può accedere nessuno se non il personale interno del nosocomio.

Rieti, va all’ospedale e subisce un furto: “Il mio spogliatoio non era in comune con altre persone”

“Quello che mi lascia più stupito e amareggiato è che abbiano frugato nelle tasche interne dei miei indumenti pur di trovare qualcosa. Ho fatto la denuncia alle forze dell’ordine ma chiedo all’ospedale di provvedere perché di questi furti se ne sentono ogni giorno. Il mio spogliatoio non era in comune con altre persone ma era personale e lasciando gli indumenti, i gioielli e i portafogli certo non ti aspetti che qualcuno è pronto a prenderli! Magari a questo punto sarebbe utile una cassetta di sicurezza o quantomeno una porta chiusa a chiave. Invito quanti si recano al De Lellis a fare molta attenzione”.

Naturalmente saranno ora le forze dell’ordine a stabilire la dinamica dei fatti e assicurare l’eventuale colpevole alla giustizia, l’uomo infatti ha dichiarato di aver sporto regolare denuncia per furto.

© Riproduzione riservata