Rieti. Frana nella notte e coltivazioni sommerse, travolto anche un veicolo

Una frana sulla strada Salto-Cicolana a Rieti, nel Lazio, questa notte ha invaso la carreggiata travolgendo un veicolo in transito e bloccando il traffico. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta al chilometro 2+400 della strada regionale 578 Salto-Cicolana quando lo smottamento di una massa franosa di fango e vegetazione ha invaso la carreggiata, bloccando le auto su entrambe le direzioni di marcia. I vigili del fuoco, dopo aver estratto e messo in sicurezza il veicolo rimasto bloccato dal fango, senza alcuna conseguenza per il conducente, hanno provveduto allo sgombero dell’area.

In ausilio, sul posto, anche un mezzo d’opera per il movimento terra che ha permesso la riapertura della strada al traffico veicolare dopo un sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza. Le abbondanti precipitazioni hanno inoltre causato numerose frane e criticità a Rieti e in provincia con allagamenti, danni da acqua in scantinati, locali seminterrati e arterie viarie nonché ostruzione di canali, corsi d’acqua e coltivazioni sommerse che hanno impegnato, per l’intera nottata, anche le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto e Posta.

