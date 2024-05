Ritirato da tutti gli scaffali: non mangiare più questo prodotto | Al 99% lo hai in dispensa

Se lo ha acquistato, non mangiarlo e gettalo nell’immondizia prima possibile: è un prodotto ritirato dal mercato.

Il Ministero della Salute ha ritirato tale alimento ritenuto pericoloso per la salute, a causa della presenza di alcune sostanze potenzialmente allergizzati. Dunque ora è sparito da tutti i punti vendita della grande distribuzione e dai i supermercati.

Nelle scorse ore questo prodotto è stato richiamato da tutti gli scaffali dei negozi di alimentari, dunque verifica subito se ce l’hai anche tu in cucina, ed eventualmente, gettalo via immediatamente.

Il motivo è che potrebbe scatenare reazioni allergiche scopriamo subito qual è nello specifico il prodotto che è stato oggetto di richiamo nei giorni scorsi e le ragioni che hanno obbligato il Ministro della Salute italiano ad eliminarlo immediatamente dalla vendita.

Prodotto ritirato dal mercato, l’allarme del Ministero della Salute

Purtroppo non è la prima volta che un alimento immesso sul mercato attraverso i consueti canali di distribuzione venga successivamente segnalato e ritirato dal commercio. Nelle scorse ore è stato comunicato ufficialmente dal Ministero della Salute, attraverso il sito istituzionale www.salute.gov.it, nella sezione news del portale che un prodotto di largo consumo che fa parte dei generi alimentari è stato ritirato.

Il lotto ritirato è di un prodotto commercializzato nei punti vendita, nei supermercati, nei discount e in gran parte degli store della grande distribuzione presenti sul territorio italiano. Vediamo di quale referenza si tratta, perché è stato perché è stata richiamata, e a quale marchio appartiene.

La farina 00 richiamata dagli scaffali dei supermercati italiani

Il marchio del prodotto ritirato è Mulino Soncini Cesare S.r.l e si tratta di una farina di grano tenero 00 per pasta che è stata richiamata per il rischio di presenza di allergeni. Il Ministero della Salute ha pubblicato il modello di richiamo l’8 maggio scorso, indicando con precisione il lotto del ritiro. Il lotto di produzione ritirato è L7 ed è stato confezionato nella sede Monte Cremasco Eredi Fontanella, nello stabilimento del produttore Mulino Soncini Cesare S.r.l.

Si tratta di confezioni di farina 00 di grano tenero per la pasta da un chilogrammo, con scadenza 20 febbraio 2025, ma è necessario però evitarne il consumo e gettare immediatamente questo prodotto, se è presente nelle nostre dispense perché rappresenta un rischio per la salute in quanto sul packaging non è stata stampato, in fase di confezionamento, la lista completa degli allergeni. Potrebbe contenere Senape e Lupino, dunque chi è allergico a queste sostanze potrebbe imbattersi in relazione allergiche anche gravi.