Ti fa spesso male la schiena? Può trattarsi di un tumore gravissimo | Prenota subito una visita lampo

Anche se si tratta di un disturbo comune, che può dipendere da infiammazioni, postura scorretta, errata posizione assunta durante il riposo notturno, vale comunque sempre la pena sottoporsi ad un’accurata visita specialistica.

Mal di schiena, perché non sottovalutarlo

Di mal di schiena soffrono praticamente tutti, almeno una volta nella vita, dai ragazzi agli anziani, da chi pratica sport a chi invece, al contrario ha uno stile di vita decisamente sedentario. Fumo, eccesso di peso corporeo, gravidanza, postura scorretta, movimenti sbagliati con sovraccarichi, lavori pesanti, prolungata stazione eretta, traumi al busto o alla colonna vertebrale, e perfino depressione e ansia sono alla base dei sintomi da mal di schiena.

Questi però non rappresentano sempre la reale causa, in alcune circostanze sono il sintomo che a volta potrebbe anche essere la punta dell’iceberg, la conseguenza diretta di qualcosa di più profondo. Scopriamo che cosa può nascondere questo comune disturbo, e per quale ragione non andrebbe preso sottogamba.

Che cosa può nascondere questo comune disturbo

Il motivo principale per cui non va mai sottovalutato il mal di schiena è che, purtroppo, può dipendere anche da una malattia grave, e non solo da un’infiammazione temporanea. In tali casi rappresenta un campanello d’allarme e saperlo ascoltare può salvare la vita. La ragione è che il mal di schiena può anche dipendere da un tumore: è possibile che si vengano a formare delle metastasi vertebrali. Questo accade perché la colonna vertebrale umana può essere attaccata dal cancro per la sua diffusa rete venosa.

Il primo sintomo della metastasi è proprio il dolore, che si può manifestare sia da seduti che in posizione eretta, può essere localizzato o diffuso, presentarsi quando si è a riposo, e di notte, o dopo aver fatto dei movimenti specifici. Insomma, solo un esperto può capire la causa. In questi gravi casi si possono verificare lesioni definite osteolitiche, lesioni osteoaddensanti, o fratture patologiche. Dunque è necessario rivolgersi tempestivamente a un medico specialista e svolgere un’indagine con RX, ed eventualmente anche una TAC o una Risonanza Magnetica.