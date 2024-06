Ritorna il bonus tanto richiesto dagli italiani : lo Stato l’ha annunciato poco fa | Ne hai pieno diretto

Un altro incentivo fiscale del 50% molto utile per i cittadini italiani. Ecco come ottenerlo…

Anche questo 2024 come sempre ha visto inserire nelle manovre di bilancio degli interessanti sgravi e bonus fiscali. Queste agevolazioni servono soprattutto per migliorare la qualità di vita dei cittadini a prescindere dai redditi e per migliorare l’efficienza energetica delle loro dimore.

Adesso tra i vari incentivi che sono stati resi disponibili per le persone, ne possiamo trovare uno, rinnovato per il secondo anno di seguito, particolarmente utile perché ci permette di risolvere un annoso problema che sta peggiorando sempre di più.

Questo è presente soprattutto nei mesi più caldi e può diventare anche problematico. Infatti, tutto è dovuto all’incessante cambiamento climatico che sta trasformando il mondo come lo conosciamo, diventando spesso un rischio per la salute.

Per questo motivo, è stato deciso di fare qualche cosa in merito, onde evitare una compromissione della nostra salute. Infatti, questa soluzione ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Vediamo di cosa si tratta esattamente e come ottenerlo nei prossimi paragrafi.

Ecco cos’è questo bonus del 50%

A partire da questo anno, è stata introdotta una detrazione del 50% nel caso in cui si decida di comprare e installare una zanzariera in casa. Non è proprio legato esclusivamente alle zanzariere ma a tutte le misure di efficientamento energetico dentro casa. Per questo motivo, le zanzariere devono rientrare nelle fine delle operazioni previste da Ecobonus e Superbonus.

Tuttavia alcune zanzariere sono considerate sistemi di detrazione solare, per questo non c’è bisogno di ristrutturare casa ma detrarre come Ecobonus. Può usufruire di questa detrazione anche chi sostituisce zanzariere obsolete con quelle più nuove. Eppure, per ottenerlo queste zanzariere devono rispettare alcuni requisiti molto importanti. Infatti, devono schermare dalla luce solare, avere un marchio CE, essere istallate a est e a ovest, devono essere regolabile e fissate su superfici di vetro. Inoltre, devono avere un Gtot minore dello 0,35%. In assenza di questi requisiti non possono essere detratte in alcun modo.

Come fare richiesta di detrazione

Per poter usufruire di questa detrazione fiscale, bisogna inserire la spesa all’interno del modello 730. In questo modo si può ottenere in 10 quote annuali una detrazione sulle tasse versate.

È importante avere delle ricevute specifiche e dalla quale si evincano le spese sostenute in modo chiaro. Inoltre, il pagamento effettuato deve essere tracciato. Oltre a questo, bisogna mandare all’Enea una comunicazione entro 90 giorni dal giorno del collaudo dei lavori.