Pensione di reversibilità, ora non si può più ereditare: la legge parla chiarissimo | Ennesima mazzata per gli italiani

La pensione di reversibilità non è più ereditabile: che mazzata per gli italiani

Pensione di reversibilità: cosa ha stabilito una sentenza della Cassazione

La pensione di reversibilità pubblica è una forma di sostegno pensionistico che viene data ai famigliari di un pensionato o di un lavoratore deceduto. La riconosce l’Inps e può essere di due tipi: è effettivamente di reversibilità se il deceduto percepiva una pensione; se invece era un assicurato e quindi era ancora in età lavorativa, allora è una pensione indiretta.

Questa pensione, quindi, spetta di diritto al coniuge e ai figli superstiti. Ci sono però alcune eccezioni: nel caso di coniuge divorziato, infatti, non spetta se il superstite non è titolare dell’assegno divorzile o sia nuovamente sposato.

Inoltre, è importante sapere che ci sono alcune specifiche condizioni nelle quali la legge impedisce di ereditare questa pensione di reversibilità: ecco quali sono, non farti trovare impreparato.

Pensione di reversibilità, così non potrai ereditarla

A stabilire ciò di cui vi parliamo oggi è l’ordinanza 14287 del 22.05.2024, emessa dalla Cassazione. Questa ha deciso che il soggetto che vive a carico di un familiare titolare di una pensione di riversibilità (e non di una pensione diretta) al momento della morte di quest’ultimo non ha diritto ad ereditare questo trattamento. Il caso specifico riguarda una donna inabile al lavoro che vive a carico della mamma, titolare della pensione di reversibilità del marito. Alla morte della madre, la donna ha quindi presentato domanda giudiziale per ottenere la reversibilità. Dopo una prima accoglienza della domanda da parte della Corte d’Appello, però, la Cassazione ha ribaltato tutto.

La pensione di reversibilità, infatti, va a tutelare i superstiti del titolare della pensione ma, alla morte di suddetti superstiti, non dev’essere ulteriormente attribuita agli ulteriori eredi e famigliari stretti. Non sussiste alcun diritto alla pensione di reversibilità che derivi dal decesso di chi già beneficiava della reversibilità, diversamente dal diritto che sussiste nel caso di pensione diretta.

Le eccezioni riguardanti i figli

Nel caso di pensione di reversibilità, come abbiamo visto, questa spetta al coniuge e ai figli superstiti. Per i figli, però, ci sono alcune eccezioni. Ne hanno diritto i figli minorenni alla data del decesso e quelli inabili al lavoro e carico del genitore che ha perso la vita, indipendentemente dall’età.

Per i figli che studiano e sono a carico del genitore al momento del decesso, spetta se questi hanno meno di 21 anni nel caso frequentino scuole o corsi di formazione professionale. Nel caso in cui invece frequentino l’università, ne hanno diritto solo fino al compimento dei 26 anni.