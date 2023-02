Palestrina, quattro fortunati vincono 4 milioni di euro al SuperEnalotto

Nella giornata di ieri, 16 febbraio, quattro cittadini di Palestrina hanno vinto circa 4 milioni di euro a testa grazie alla giocata del 6 al SuperEnalotto.

La vincita

Il bar storico della città ha distribuito la vincita, e il proprietario ha dichiarato: “Ho reso felice tante persone, quattro famiglie”, riportando poi sopra il bancone la scritta: “Qui vinti 16 milioni e 800 mila euro“, affermando “Una cifra esagerata“.

Il pacchetto di giocate è stato acquistato dal barista e ha permesso ai quattro clienti di vincere ben 4.123.704,71 euro a testa. Il ragazzo ha poi dichiarato: “E’ una bella sensazione regalare felicità, ma io non ho vinto nulla. Vede sto qua a servire caffè, altrimenti con 4 milioni ero già fuggito via per festeggiare”.

Trai i vincitori troviamo anche un pensionato di 70 anni, residente nel comune di Gallicano, che presentandosi al bar ha scoperto di essere uno dei 4 fortunati.

Il montepremi

Queste vincite hanno segnato il montepremi più altro vinto in tutto il 2023, la più alta vincita nella storia del gioco, e di tutte le lotterie mondiali. Il numero 6 non usciva dal 22 maggio del 2021, dove il fortunato aveva vinto 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

Le altre vittorie

Le schede, distribuite lo scorso 13 febbraio a Palestrina, Roma, e Ciampino, hanno riportato in totale sette vincitori. Ma non solo, infatti il numero aumenta grazie alla vittoria di altre due giocatrici in Ciociaria.

