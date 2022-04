Roma. 80enne muore d’infarto. I soccorsi trovano nelle tasche soldi e beni di lusso

Muore a causa di un infarto un anziano di 80 anni. L’anziano era stato soccorso nella sua abitazione, situata nel comprensorio dell’Olgiata, a Roma nord, giovedì 7 aprile. Ma una volta arrivato in ambulanza al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli è stato stroncato da un ulteriore infarto.

Tuttavia, restano ancora da accertare con certezza le cause della morte.

Il personale medico ha proceduto, così a risalire all’identità del deceduto. Tra i suoi documenti però sono stati anche ritrovati circa 330mila euro in assegni circolari e 12mila euro in contanti.

Inoltre, erano presenti nella giacca dell’80enne anche le chiavi di una Ferrari, una Suzuky e una Mercedes. Ambulanza

Ritrovati soldi e chiavi di vetture nella giacca dell’80enne

Dopo il ritrovamento di numerosi bene di lusso addosso all’anziano deceduto, il personale sanitario ha provveduto a contattare le forze dell’ordine.

A prendere in mano il caso è il distretto Monte Mario. Agli agenti sono stati consegnati il denaro e gli altir beni, così come disposto per legge. Successivamente i militari si sono recati nell’abitazione dell’anziano per eseguire degli accertamenti. Nella casa dell’anziano sono state ritrovate, oltre alla Ferrari, alla Mercedes e Sukuzy anche una Cadillac.

Visto l’enorme valore dei beni posseduti dall’anziano, inizialmente la polizia ha vangato l’ipotesi di un’aggressione tra le possibili cause della morte. Ciò nonostante, come i vicini hanno testimoniato agli inquirenti, 80enne era abbastanza benestante ed era solito girare con il denaro a costo di farsi derubare.

Mentre per quanto riguarda le auto, la Ferrari sembrerebbe un’acquisto recente.

Dalle prime indagini si è potuto accertare che l’uomo viveva da solo: non era coniugato e non aveva avuto figli. Dunque, l’indagini degli agenti stanno anche cercando di ricostruire il suo albero genealogico e rintracciare i parenti più prossimo.

Attualmente tutto il materiale ritrovato è sotto sequestro temporaneo in attesa che venga stabilito se ci siano eredi o parenti che possono spiegare la provenienza dei bene ed eventualmente rivendicarne anche proprietà in caso di eredità.

