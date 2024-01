Roma, a due passi da piazza Navona il frullato più buono che abbia mai assaggiato

La gelateria da Quinto, come la conosciamo oggi, nasce dopo la seconda guerra mondiale, intorno al 1949, ma esisteva già una bottega dal 1915 adibita alla concia e alla vendita delle olive e fusaglie (lupini) d’inverno e alla produzione di prodotti dolciari, tra cui il gelato, d’estate. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La passione per il proprio lavoro e la creazione di un prodotto genuino e non artefatto sono rimasti inalterati nel tempo. Le vie adiacenti a piazza Navona erano una zona popolare e popolana, fatta di piccoli artigiani, negozietti e osterie. Quinto tale è rimasto, una bottega.

La crema di riso, preparata nel pentolone, il cioccolato nero con la sua antica ricetta mai cambiata, la nocciola povera e gustosa di Caprarola, in provincia di Viterbo, sono solo alcuni esempi di ‘ricercata semplicità’. Per scelta, non potrebbe essere altrimenti, si prepara un gelato autentico, di una naturale consistenza, senza grassi idrogenati, conservato da sempre dentro ai pozzetti.

Un gelato genuino e abbondante servito al pubblico dalle stesse persone che lo preparano. Dal 1984, anno in cui sono stati installati i primi frullatori nel negozio, il locale è diventato famoso anche per i frullati, macedonie e per il proprio yoghurt preparati con frutta fresca di stagione.

A proposito di frullati di frutta, una autentica passione di molte persone intenditrici. D'estate il personale di Quinto Gelateria, prepara frullati usando i frutti di stagione esposti al locale oppure conservati alle corrette temperature.

Il cliente ha un'ampia possibilità di scelta tra i frutti che più gli piacciono. Dopo averla mondata, sbucciata, la si mette in un frullatore insieme a latte o succo e zucchero e si avvia il frullatore per pochi secondi.

