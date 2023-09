Roma a valanga sull’Empoli, prima gioia per Lukaku in giallorosso: termina 7-0 la sfida dell’Olimpico

La Roma reagisce, e lo fa in grande stile. Dopo il solo punto conquistato nelle prime tre gare di Serie A, la squadra di José Mourinho era chiamata ad una grande prestazione, anche per scacciare i primi malumori della piazza. Reazione che è stata perfetta, con l’Empoli che non è riuscito a placare la furia dei giallorossi. Grande prestazione di tutti, con Renato Sanches e Lukaku che si tolgono la soddisfazione della prima rete in maglia giallorossa. Grazie alla vittoria odierna, la Roma arriva a quota quattro punti in campionato.

Primo tempo

La prima frazione si apre a tinte giallorosse, con Paulo Dybala che la sblocca dopo soli due minuti grazie ad un calcio di rigore. All’ottavo minuto è già notte fonda per l’Empoli, con Renato Sanches che da due passi batte Berisha portando i padroni di casa sul 2-0. Al 16° Roma vicinissima al tris con Paredes, che colpisce il palo direttamente da calcio d’angolo. Il 3-0 arriva al minuto 35, grazie all’autogol di Grassi che non lascia scampo a Berisha. Termina con il risultato di 3-0 il primo tempo.

Secondo tempo

Secondo tempo che vede una Roma in completa gestione, con l'Empoli completamente in balia. Al 55° minuto Paulo Dybala mette a segno una rete strepitosa, realizzando la sua prima doppietta stagionale. Tre minuti più tardi l'ex Juventus sfiora la tripletta, trovando la traversa direttamente da calcio di punizione. L'Empoli si fa vedere al 66°, ma la conclusione di Baldanzi si stampa sul palo. Al minuto 79 arriva il 5-0 della Roma, grazie al goal capolavori di Cristante. Il centrocampista lascia partire un bolide dai 25 metri che termina sotto l'incrocio dei pali. Alla grande festa giallorossa non poteva mancare Lukaku, che all'82° realizza la rete del 6-0. La Roma dilaga, tanto che trova la rete del 7-0 grazie al colpo di testa ravvicinato di Gianluca Mancini. Termina con il risultato di 7-0 la sfida dell'Olimpico.

Le pagelle

Rui Patricio 6,5

La prima parata arriva allo scadere del primo tempo. Poche volte chiamato in causa, ma quando serve si fa trovare pronto.

Mancini 7

Buona prestazione, nonostante il piccolo infortunio con la nazionale. Nel finale, realizza anche la rete del definitivo 7-0.

Llorente 6,5

Gara ordinata, non concede praticamente nulla all’attacco dell’Empoli.

Ndicka 6

Dopo un primo tempo un pò sottotono, si scioglie nella ripresa, svolgendo bene il proprio compito.

Kristensen 6,5

Più che sufficiente la prestazione dell’esterno che, dopo un avvio di stagione non dei migliori, sforna una grande prova contro i toscani.

Renato Sanches 7

Complice anche un cartellino giallo, la partita del portoghese dura solo un tempo. Grande prestazione, condita dalla rete del 2-0.

Paredes 6,5

Buona prestazione soprattutto nel primo tempo. Gestisce bene ogni pallone, smistandolo con grande qualità.

Cristante 7

Uno dei migliori in campo. Propizia la rete del 3-0, e realizza un goal capolavoro nella ripresa.

Spinazzola 6,5

Buona prova di Spinazzola, sempre pronto ad aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva.

Dybala 8

Partita semplicemente sontuosa dell’argentino. Trova una grande doppietta, sfiorando addirittura il terzo goal su calcio di punizione.

Lukaku 7

Partita di grande sacrificio per il belga, pronto sempre ad aiutare la squadra. Nel finale, si toglie anche la soddisfazione di siglare la prima rete in maglia giallorossa.

Bove (46′) 6

Buona prova, fa il suo senza alcun tipo di problema.

Belotti (63′) 6

Quando entra fa sentire tutta la propria fisicità. Sempre pronto a combattere su ogni pallone, può rivelarsi un arma in più per Mourinho.

Pagano (75′) S.V.

Azmoun (83′) S.V.

El Shaarawy (83′) S.V.

Foto: profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata