Frosinone 4-2 Sassuolo: Un Frosinone dai due volti ha la meglio sul Sassuolo meritando la vittoria nella ripresa.

Grande partita del Frosinone che nella ripresa ha meritato l’intera posta in palio ai danni di un Sassuolo poco incisivo nei secondi 45 minuti. I gialloblu appaiano contratti nel primo tempo subendo due reti e dimezzando lo svantaggio nel finale con Cheddira su rigore. Leoni in attacco nel secondo tempo rischiando qualcosa ma pervengono al pari con capitan Mazzitelli che subito dopo segna ancora portando in vantaggio i suoi. Finale al cardiopalma con due eccellenti parate di Turati che salvano il risultato. In contropiede il gol sicurezza di Lirola chiude i giochi. Tre punti fondamentali per la classifica e per il morale. Mister Di Francesco sorride.

Pronti e via e Sassuolo subito pericoloso dalle parti di Turati che respinge un tiro di Bajrami. Bella iniziativa di Soulé sulla destra che offre un bel pallone a Mazzitelli che da buona posizione spara alto. Gol Sassuolo al 6′ con Pinamonti defilato a sinistra che infila Turati. Testa di Cheddira al 12′ con palla a lato. Occasionissima Frosinone al 19′ con Soulé che, da distanza ravvicinata, mette fuori pressato da un difensore dopo un’ottima trama dei padroni di casa.

Raddoppia il Sassuolo al 24′ ancora con Pinamonti lasciato libero di calciare indisturbato dal limite dell’area dopo un contropiede ben gestito dai neroverdi. Miracolo di Cragno al 29′ su testata di Cheddira. Ammonito Romagnoli al 33′ per fallo su Berardi. Episodio dubbio al 45′ per una trattenuta in area su Cheddira, l’arbitro assegna il rigore dopo aver visto la VAR, penalty che lo stesso numero 10 trasforma spazzando Cragno. Dopo tre minuti di recupero tutti negli spogliato sul punteggio di 1 a 2.

SECONDO TEMPO:

Okoli e Caso subito in campo al posto di Monterisi e Baez. Parte bene il Frosinone creando un paio di situazioni favorevoli ma il Sassuolo non sta a guardare e riparte in contropiede. Episodio da rivedere ai danni di Cheddira al 12′, l’arbitro fa proseguire.

Lampo dei padroni di casa al minuto 25 che pervengono al pareggio con un tiro da fuori di capitan Mazzitelli. Neroverdi pericolosi due minuti più tardi ma la difesa gialloblu sventa. Ma il Frosinone insiste e sorpassa il Sassuolo andando di nuovo in rete col suo capitano al minuto 75.

Si scaldano gli animi al 78′ e ne fa le spese Erlic che per un fallo di reazione viene ammonito rischiando il rosso diretto. Un minuto dopo giallo anche per Gelli che viene sostituito da Brescianini. Palo di Soulé al 84′ con un tiro dal limite. Due grandi parate di Turati allo scadere salvano il risultato. Contropiede perfetto dei padroni di casa che vanno in gol con Lirola su assist di Cheddira. Partita chiusa.

Pagelle:

TURATI – (7,5) Incolpevole sulle reti del Sassuolo, si disimpegna bene esibendo un paio di interventi di livello. Salva il risultato con due interventi prodigiosi allo scadere.

OYONO – (6,5) Sempre propositivo sulla sua fascia di competenza. A volte gli scappa l’avversario ma in compenso buona gara. Certezza.

MONTERISI – (5) In difficoltà, soffre gli avanti neroverdi e Di Francesco lo sostituisce ad inizio ripresa.

ROMAGNOLI – (6) Attento e diligente.Fa meglio nella ripresa.

MARCHIZZA – (5,5) Soffre molto Berardi nel primo tempo ma nel secondo decisamente meglio.

MAZZITELLI – (8) Doppietta del capitano gialloblu che offre di nuovo una ottima prestazione. Cuore pulsante del Frosinone.

BARRENECHEA – (6,5) Fulcro del gioco dei Leoni. Costante punto di riferimento per i compagni. Indispensabile.

GELLI – (7) Grande lavoro in copertura e punto di riferimento in ripartenza. Onnipresente.

SOULÉ – (6,5) Spina nel fianco della difesa del Sassuolo. Tecnica da vendere.

CHEDDIRA – (7) Si batte come un leone svariando su tutto il fronte d’attacco. Stacanovista.

BAEZ – (5,5) Poche opportunità e un pò avulso dal gioco. Viene sostituito nell’intervallo.

OKOLI – dal 45′ (5,5) Svolge la sua parte senza grosse preoccupazioni, appare indeciso in un paio di circostanze.

CASO – dal 45′ (6) La classe c’è e si vede. Entra bene e fa il suo, avrà spazio in campionato.

GARRITANO dal 24′ – (S. V.)

BRESCIANINI dal 80′ – (S. V.)

LIROLA – dal 85′ (6,5) Entra nel finale e mette a sicuro il risultato. Ben tornato.

