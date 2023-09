Calcio Eccellenza. Valmontone, esonerato il tecnico Di Loreto: in arrivo Paolo Negro o Cesar?

Cristiano Di Loreto non è più l’allenatore della prima squadra del Valmontone calcio militante in Eccellenza. Dopo le tre sconfitte consecutive la sua panchina era divenuta trabellante, al cospetto delle ambizioni di una società che ha profuso sforzi notevoli per allestire una compagine competitiva sin da subito. Oltre all’inizio deficitario del campionato, anche l’uscita prematura dalla Coppa Italia Eccellenza (ai calci di rigore) ha contribuito a dipingere un quadro certamente imprevisto, inatteso date le aspirazioni della proprietà. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Comunicato ufficiale della società

“Il Valmontone 1921 comunica che il Sig. Cristiano Di Loreto è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La Società augura a Di Loreto le migliori fortune per il prosieguo della carriera e lo ringrazia per il lavoro profuso e in particolare per aver guidato la squadra, nel corso della passata stagione, a una storica promozione in Eccellenza.

Il Club, nel corso delle prossime ore, renderà noto il nuovo allenatore incaricato alla gestione della prima squadra”. (Comunicato della società “Valmontone 1921”)

Toto allenatore, i favoriti

Al via la caccia al nuovo allenatore del Valmontone 1921, dopo che mister Di Loreto è stato sollevato dall'incarico di tecnico della squadra giallorossa. Le prossime ore sarà comunicato il nome della nuova guida tecnica. Tra gli allenatori "sul mercato" e dal profilo di un certo peso circolano i nomi di Venturi, Ciardi, Baiocco, Paris, Cangiano e Centioni.

Suggestive le ipotesi che portano a due ex laziali come Paolo Negro o Cesar. Paolo Negro è un ex calciatore, di ruolo difensore, attualmente allenatore di calcio, collaboratore tecnico della formazione Under 19 del Siena. Cesar è un ex calciatore, di ruolo difensore e centrocampista di fascia sinistra, ora è allenatore di calcio.

La piazza valmontonese, storicamente intenditrice di football, è in fermento, non resta che attendere il nuovo comunicato ufficiale della società che annuncerà il nuovo nome che siederà sulla panchina del Valmontone 1921.

(La foto di Paolo Negro è tratta dal sito “frosinonecalcio.com”)

