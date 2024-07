Roma, agente Polizia Penitenziaria suicida a 36 anni: il grido d’allarme dei sindacati

Un altro tragico episodio ha colpito il Corpo di Polizia Penitenziaria. Un agente di 36 anni, recentemente impiegato presso la Centrale Operativa Nazionale di Roma, ha deciso di porre fine alla sua vita. Questo evento drammatico porta a sei il numero di suicidi tra gli agenti dall’inizio del 2024, una statistica allarmante che solleva gravi interrogativi sulla condizione psicologica e lavorativa di questi professionisti.

Grido di allarme che deve essere ascoltato

Secondo il comunicato del Sindacato Nazionale di Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe), il giovane agente si è tolto la vita nella notte, presumibilmente utilizzando la propria arma d’ordinanza. Il Si.N.A.P.Pe ha espresso profondo cordoglio per questa perdita, unendosi al dolore dei familiari e dei colleghi. “Siamo di fronte a un dramma umano che non può essere ignorato o minimizzato”, ha dichiarato il Dott. Roberto Santini, rappresentante dell’Organizzazione Sindacale.

Santini ha sottolineato l’urgenza di affrontare questa crisi: “Ogni suicidio è una sconfitta per tutti noi e un segnale di allarme che deve essere ascoltato con urgenza. Chiediamo con forza al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo di aprire immediatamente un confronto urgente sul dramma del suicidio nel Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Cause del malessere

Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono spesso esposti a situazioni di grande stress e carichi emotivi insostenibili. Le condizioni lavorative difficili, la gestione di detenuti in contesti spesso sovraffollati e le tensioni quotidiane contribuiscono a creare un ambiente che può facilmente deteriorare il benessere psicologico degli agenti.

Il Dott. Santini ha enfatizzato la necessità di politiche concrete di prevenzione, che includano un maggiore investimento in supporto psicologico e la creazione di un ambiente lavorativo che permetta agli agenti di esprimere il proprio disagio senza timore di ripercussioni. “È essenziale istituire un osservatorio permanente sul benessere psicologico degli agenti, che monitori e proponga interventi tempestivi e mirati”, ha aggiunto.

Appello alle Istituzioni

Il Si.N.A.P.Pe chiede con urgenza alle istituzioni di intervenire. “Sei suicidi dall’inizio dell’anno sono una statistica che grida vendetta. Non possiamo restare indifferenti di fronte a questa emergenza. Il nostro appello è un grido di aiuto per evitare che altre famiglie, altri colleghi, debbano vivere il dolore che stiamo provando oggi”, ha dichiarato il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe.

Santini ha concluso il suo intervento sottolineando il dovere morale della società di prendersi cura di chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza, spesso in condizioni estremamente difficili e stressanti. “È tempo che il benessere mentale e psicologico degli agenti di Polizia Penitenziaria diventi una priorità assoluta per le istituzioni e per tutti noi.

Una strage silenziosa

Solo attraverso un impegno collettivo e responsabile possiamo sperare di fermare questa strage silenziosa e restituire dignità e serenità a chi ogni giorno si trova a operare in prima linea per la nostra sicurezza.”

Il tragico suicidio di questo giovane agente a Roma rappresenta l’ennesimo segnale di un problema profondo che richiede attenzione immediata e interventi concreti. La salute mentale degli agenti di Polizia Penitenziaria deve essere una priorità non solo per le istituzioni, ma per l’intera società. Solo con un impegno collettivo e una reale volontà di cambiamento si potrà sperare di prevenire ulteriori tragedie e offrire a questi professionisti il supporto e la dignità che meritano.

Il Libero Sindacato di Polizia (Li.Si.Po.) ha reagito prontamente con un comunicato stampa dal titolo eloquente: “Non si ferma il ‘Virus Suicida’, un altro agente della Penitenziaria si è suicidato”. Il Li.Si.Po. ha espresso profondo cordoglio per questa ennesima perdita e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti per contrastare questa tragica serie di eventi.

Denuncia del Li.Si.Po.

Il comunicato del Li.Si.Po. mette in evidenza la gravità della situazione, descrivendo il fenomeno dei suicidi tra gli agenti penitenziari come un “virus suicida” che sembra inarrestabile. L’uso di questa metafora sottolinea quanto sia pervasiva e devastante questa crisi all’interno del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il sindacato sottolinea che il continuo aumento dei suicidi è un chiaro segnale di un malessere profondo che non può più essere ignorato. I carichi di lavoro e lo stress psicologico a cui sono sottoposti gli agenti sono insostenibili e richiedono un’attenzione immediata da parte delle istituzioni competenti.

Richieste del Li.Si.Po.

Il Li.Si.Po. ha rivolto un appello accorato alle autorità competenti, sollecitando misure concrete e tempestive per prevenire ulteriori tragedie. Tra le richieste principali vi sono l’istituzione di servizi di supporto psicologico adeguati, interventi per migliorare le condizioni lavorative e un monitoraggio costante del benessere degli agenti.

La redazione de “Il Quotidiano del Lazio” si unisce al dolore dei famigliari e amici per la scomparsa del giovane agente.