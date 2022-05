Roma, aggredisce e rapina tassista con una bottiglia: arrestato

Come riportato dall’agenzia Nova, nella notte, a Roma, un tassista è stato aggredito e derubato del portafogli da un 23enne, fermato e arrestato poco dopo. Taxi

Il giovane aggressore, di nazionalità egiziana, ha chiamato un taxi per farsi portare in via Salviati, nella Capitale. Giunto a destinazione, il 23enne ha colpito il tassista con una bottiglia e gli ha portato via il portafogli.

Aggredisce tassista con una bottiglia: arrestato

Successivamente, il ragazzo è scappato, ma poco dopo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e da quelli della Questura Capitolina. Il 23enne è stato arrestato, mentre il tassista è stato trasportato in ospedale a Tor Vergata in codice giallo.

© Riproduzione riservata