Roma, aggredita da “almeno 8 cinghiali” mentre passeggia con il cane: l’episodio

Come riportato dall’agenzia Nova, nella serata di ieri, a Roma, una donna di 44 anni ha raccontato ai Carabinieri che l’hanno scortata di essere stata “caricata da almeno otto cinghiali“. Carabinieri

L’episodio, secondo quanto raccontato dalla donna, sarebbe avvenuto in via Anneo Lucano, in zona Medaglia d’oro. Dopo essere stata “caricata” dagli animali, la 44enne ha infatti fermato una pattuglia dei Carabinieri per raccontare i fatti.

Aggredita da “almeno 8 cinghiali”: il racconto

Alle 23:30, secondo la sua versione, mentre stava passeggiando con il proprio cane, i cinghiali l’avrebbero caricata facendola cadere ma senza riportare ferite, così come il cane, illeso. I Carabinieri hanno verificato la zona, di tipo residenziale, ma non hanno trovato tracce evidenti degli animali. Le indagini sono ancora in corso.

