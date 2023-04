Roma Alessandrino. Possedeva in casa pistola, munizioni e moto rubata: arrestata 46enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato una donna romana di 46 anni, gravemente indiziata di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione.

La donna, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione all’Alessandrino, è stata trovata in possesso di undici proiettili 9×21 occultati in una busta riposta in un cassetto della camera da letto, unitamente a quattro guanti in lattice, una bandana e 1 telefono cellulare e, nel garage di pertinenza dell’immobile, una moto Honda Sh150, rubata, nel cui sottosella era nascosta una pistola, priva di matricola, con serbatoio contenente ulteriori 10 cartucce cal. 9×21.

L’arma, le munizioni, la moto e gli altri oggetti sono stati sequestrati. Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per la donna la misura dell’obbligo di dimora presso la sua abitazione, con il divieto di uscire dalle 21 alle 7 e con l’obbligo di presentarsi in caserma tutti i giorni.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagata deve ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

(Com/Red/Dire)

© Riproduzione riservata