Roma, falso allarme bomba a Piazza Sempione: fermati 4 italiani a bordo di un’auto

A Piazza Sempione è stato segnalato un allarme bomba per un sospetto ordigno esplosivo all’interno di una autovettura nera fermata dalla Polizia sulla Piazza del Municipio III di Roma Capitale. Carabinieri e Polizia sono intervenuti sul posto, intanto sono giunti anche gli artificieri.

La circolazione veicolare su via Nomentana è stata modificata, in direzione Roma Centro è bloccato il traffico; si può procedere solo passando da viale Carnaro/via Gargnano.

Sulla Piazza sarebbero stati fermati quattro soggetti italiani, tra cui una donna, a bordo dell’auto sospetta. Le persone fermate, una volta sottoposte a controllo risultavano in possesso di una pistola, poi identificata in una replica, sequestrata. A bordo della vettura è stato trovato un pacchetto, che, a prima vista, poteva sembrare dell’esplosivo, ma non era una bomba o comunque del materiale esplodente. L’auto, un Suv Audi Q2 con targa svizzera, parrebbe essere una autovettura ricercata dalle Forze dell’ordine, i quattro soggetti sono stati fermati.

“La Polizia ha prima bloccato due autovetture, dopo aver rinvenuto armi da fuoco, hanno arrestato le persone a bordo delle due auto e chiamato gli artificieri per la “probabile” presenza di un ordigno esplosivo.Traffico bloccato, negozi evacuati”, ha scritto su Facebook il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Manuel Bartolomeo.

Secondo una ricostruzione più attendibile dell’accaduto all’interno della vettura fermata si credeva ci fossero delle armi, ma in realtà è stata trovata soltanto una pistola finta, come quelle da “soft air”.

Alcuni negozi della zona vicino a Piazza Sempione sono stati evacuati. Diverse persone si trovano tuttora all’interno senza possibilità di uscire.

