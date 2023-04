Roma, allarme cornacchie: un quartiere è prigioniero dei volatili

Tra le tante problematiche che affliggono la capitale ne sembra spuntare una ora alquanto particolare. Un quartiere di Roma infatti, più precisamente Casal Bernocchi sito nel X Municipio, sembra essere ostaggio delle cornacchie. I volatili starebbero dando diversi problemi soprattutto nella zona tra piazza San Pier Damiani, via Biagi e via Garra.

Il problema di Casal Bernocchi

È da un po’ di tempo che le cornacchie rendono difficile la vita agli abitanti del quartiere di Casal Bernocchi a Roma. Planano in picchiata, volano minacciosamente sulla testa dei proprietari che portano a spasso i cani e mirano anche bambini e anziani. La Lega Italiana Protezione Uccelli è stata presa d’assalto dai cittadini della zona in quanto in quel quadrante c’è una scuola che deve convivere con questa costante minaccia.

Il quotidiano Il Messaggero ha riportato le parole del Presidente del Comitato di quartiere Patrizia Leonardi, personalmente disturbata dai volatili: “Mi trovavo in piazza San Pier Damiani mentre portavo a spasso il cane, c’era una cornacchia impavida, senza paura che tentava di avvicinarsi. Poi il mio cane l’ha spaventata ed è fuggita via“.

Le parole dell’esperta

La responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Roma, Francesca Manzi, è intervenuta dapprima spiegando il comportamento di questa temeraria cornacchia e poi dando alcuni consigli su come comportarsi: “Quel solo esemplare che ha creato problemi probabilmente è abituato al contatto con gli umani. Per questo motivo ha un comportamento così anomalo e attacca, non teme le persone“.

La cornacchia – continua l’esperta – “non è pericolosa, pesa appena cento grammi e non ha artigli ma unghie. L’allerta cornacchie scatta solitamente a maggio quando i cuccioli provano a volare e le mamme cercano di difenderli“.

Il comportamento da adottare

Per i cittadini che vivono o gravitano nell’area di Casal Bernocchi, zona sud della città di Roma, il consiglio è quello di adottare comportamenti responsabili. Se ci sono nidi è bene evitare di passarci sotto o, se proprio non si può percorrere un’altra strada, munirsi di un ombrello largo e aperto per tutelarsi da eventuali attacchi da parte delle cornacchie. Infine, evitare di far roteare oggetti di colore nero che potrebbero essere scambiati dai volatili per cuccioli.

