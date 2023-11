Pubblicato il 16 Novembre 2023 22:22

Fine settimana Roma. Carta d’Identità Elettronica, Open Day nei Municipi III, VI, XI, XIII, XIV, XV, negli ex Pit e in via Petroselli 52

di Redazione

Torna l'appuntamento con l'Open Day per il rilascio della CIE: questo weekend sarà possibile ricevere, con prenotazione, oltre 1000 richieste

