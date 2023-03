Pubblicato il 20 Marzo 2023 10:55

Roma Casilino, incendio in casa: muore padre il giorno della Festa del Papà

di Redazione

Le cause che hanno scatenato le fiamme nel quartiere Casilino non sono conosciute, figlio e moglie sono in ospedale

Sinistra Giustificato standard medio grande Un padre 55enne è morto poco prima della mezzanotte di sabato tra il 18 e il 19 marzo nell’incendio della casa in cui viveva con la moglie 58enne e il figlio adolescente. La tragedia si è consumata al civico 9 di via Putignano, in una palazzina a più piani della zona Casilina. Il rogo sui sarebbe sviluppato nel seminterrato della palazzina arrivando all’appartamento della famiglia al piano terra. Ma le cause che hanno scatenato le fiamme non sono conosciute. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Incendio Casilino: anche figlio e moglie in ospedale L’uomo è rimasto intossicato dai fumi che non gli hanno lasciato speranza di sopravvivenza. E’ morto pochi minuti prima che cominciasse il giorno dedicato alla festa del papà. Anche la moglie e il figlio sono stati costretti alle cure ospedaliere dell’Umberto I ma le loro condizioni non sono gravi. Leggermente intossicati anche due agenti del commissariato di zona intervenuti in soccorso della famiglia. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. © Riproduzione riservata Incendi Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Condividi questa notizia per primo Facebook Twitter Telegram WhatsApp Linkedin Pinterest E-mail Stampa Scorri lateralmente questa lista Seguici per rimanere aggiornato

Redazione La nostra redazione è operativa dal mattino alle 7 fino alle ore 24 e in occasione di eventi speciali non si ferma e rimane al lavoro giorno e notte. Articoli di Redazione