Rieti, arrestati “fenomeni” del furto di vetture: strumenti adatti a ogni auto

Due uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dagli agenti della questura di Rieti per il tentato furto di una autovettura.

I poliziotti hanno notato i due uomini in pieno centro: uno a bordo di una autovettura, che poi si è rivelato un veicolo preso a noleggio, ed un altro che armeggiava sullo sportello di una autovettura regolarmente parcheggiata a bordo strada.

Rieti, presi professionisti del furto di auto

Alla vista degli agenti la coppia di ladri, un 29enne e un 36enne si sono infatti agitati. Le perquisizioni personali, estese all’autovettura in uso ai due stranieri, effettuate dagli agenti della polizia di stato hanno consentito di rinvenire e sequestrare alcune chiavi di autovetture alterate ed altri oggetti normalmente utilizzati per la forzatura di portiere e finestrini di veicoli, nonché, addirittura, un calco in alluminio per la contraffazione di chiavi, evidenziando, in particolar modo, la loro abituale attività illecita.

I due stranieri sono stati arrestati nella flagranza del reato di tentato furto di autovettura e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Immagine di Archivio non legata ai fatti descritti

