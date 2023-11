Salernitana 2-1 Lazio, Kastanos e Candreva castigano i biancocelesti

Con un uno due all’inizio della ripresa la Salernitana si prende i tre punti, contro una brutta Lazio. Primo tempo equilibrato con i ragazzi di Inzaghi che in un paio di occasioni metteno paura a Provedel, in una di questa colpiscono la traversa con Bohinen. Sul finire del primo tempo Immobile realizza il rigore che illude il popolo biancoceleste, ma tra il minuto 55 e il 67′ prima Kastanos e poi Candreva, con la collaborazione di Provedel, ribaltano il risultato e regalano tre punti importantissimi alla Salernitana. La Lazio dovrà guardarsi dentro e ritrovare le motivazioni che ad oggi sembrano perse, per non buttare già a novembre una stagione intera.

Primo Tempo

Parte bene la Lazio che al 2’ minuto con un triangolo tra Felipe Anderson e Guendouzi prova a mettere paura alla retroguardia campana, ma il francese sbaglia il tocco di ritorno. Il primo tiro della gara arriva al 22’ con Daniliuc che con il mancino spara alto. Un minuto dopo cross di Candreva, il pallone non viene toccato da nessuno e Provedel è bravo a smanacciare, poi Anderson manda la sfera in calcio d’angolo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Al minuto 24 Ikwumesi dalla destra serve Bohinen che dal limite dell’area prova la conclusione che si stampa sulla traversa. Al 27’ si vede anche la Lazio, Anderson ruba palla a centrocampo, entra in area e calcia con il sinistro, Gyomber bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 32’ Candreva tutto spostato sulla sinistra, appena entrato in area calcia, ma trova Provedel attento a deviare in calcio d’angolo.

Al 43’ la Lazio passa in vantaggio, lancio di Cataldi per Immobile che sul filo del fuorigioco viene atterrato da Gyomber. L’arbitro prima lascia correre poi richiamato al Var, concede calcio di rigore. Dal dischetto Immobile non sbaglia. L’ultima occasione è ancora biancoceleste, con Lazzari, che servito da Guendouzi, appena entrato in area, calcia ma è ancora Gyomber a deviare in angolo. Dopo 3 minimo di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Riparte il secondo tempo con Ikwuemesi che ruba palla ad un avversario, serve Candreva, che da la palla a Kastanos, che calcia, il tiro viene deviato, nessun problema per Provedel. Al 53’ ripartenza della Lazio con Kamada che serve Guendouzi, il francese dal limite dell’area poca la botta, sfera che finisce alta. Al 55’ pareggia la Salernitana, Mazzocchi crossa al centro, Candreva colpisce di testa, Provedel respinge ma sulla ribattuta il più lesto è Kastanos che da due passi ribadisce in rete. Al minuto 59 Provedel salva la Lazio, grande azione dei ragazzi di Inzaghi, uno due tra Candreva e Kastanos con Candreva che solo davanti al portiere biancoceleste si fa respingere il tiro. Al 60’ Felipe Anderson mette al centro dalla destra, irrompe Zaccagni che da due passi calcia alto. Al minuto 67 raddoppio della Salernitana, Candreva si fa toccare il pallone, su un calcio di punizione, e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Provedel, nella circostanza il numero 94 della Lazio non è esente da colpe. Al minuto 86 ci prova Castellanos su calcio di punizione dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina alta. Da li in poi tanta confusione e nessuna azione pericolosa da entrambe le parti, e dopo 5 minutidi recupero a partita finisce con il risultato di 2-1 per la Salernitana.

Pagelle

Provedel: 5

Due grandi interventi che salvano la porta biancoceleste, ma si macchia dell’errore sul gol del 2-1 sul tiro di Candreva

Lazzari: 6

Ci prova a spingere sulla destra, ma non sempre è preciso nell’ultimo passaggio

Patric: 6

Buona partita da leader difensivo, non scia mai il campo agli avanti della Salernitana

Gila: 5

Sbaglia sul primo gol degli avversari, anche se fino a quel momento non aveva fatto una brutta partita

Marusic: 5,5

Soffre le avanzate del duo Candreva-Mazzocchi, prova spingere ma non è mai pericoloso

Guendouzi: 6,5

Il migliore dei biancocelesti, lotta, corre si applica a da solo non può reggere tutto il centrocampo Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Cataldi: 5

Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare, compresa la non uscita sul primo gol della Salernitana

Kamada: 5

Sembra un pesce fuor d’acqua, mai incisivo in fase offensiva, e mai concreto nella fase difensiva

Felipe Anderson: 5,5

Buon primo tempo, ala alla distanza e soffre le avanzate di Bradaric

Immobile: 6

Non una buona partita, anche perché non è aiutato dalla squadra, segna il calcio di rigore che illude i biancocelesti

Zaccagni: 5

Primo tempo non hai suoi livelli, nella ripresa fallisce una occasione ghiottissima, esce per infortunio

Hysaj (62′): 5

Prova a mettere un po’ i impeto ma non riesce mai ad essere incisivo

Pedro (62′): 5

Non aiuta la squadra ad aumentare il peso offensivo, anzi sbaglia diversi palloni facilmente smistabili

Isaksen (69′): 5,5

Prova a fare qualcosa sulla fascia destra, ma tutti i suoi cross sono preda dei difensori avversari

Castellanos (69′): 5

Passa più tempo a litigare con gli avversari che a provare a cercare di fare gol

Vecino (81′): s.v.

Foto: Profilo Facebook S.S. Lazio

© Riproduzione riservata