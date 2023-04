Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi e i quadri di Caravaggio: “Ci vado per rinascere”

La Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma è una delle chiese più importanti della città per il suo patrimonio artistico e culturale. Situata nel centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, la chiesa fu costruita alla fine del XVI secolo come luogo di culto per la comunità francese di Roma.

Caravaggio gratis a San Luigi dei Francesi

Uno dei principali tesori della chiesa di San Luigi dei Francesi sono le tre opere di Caravaggio, uno dei più grandi artisti italiani del XVII secolo. Questi dipinti rappresentano le storie della vita di San Matteo, il santo patrono dei banchieri e dei commercianti.

La prima opera è “La vocazione di San Matteo”, dipinta da Caravaggio nel 1599-1600. Il dipinto rappresenta il momento in cui Gesù, passando davanti a San Matteo mentre questi sedeva alla sua scrivania, gli dice “Seguimi” e il santo lo segue, abbandonando tutto ciò che aveva.

Il secondo dipinto è “Il martirio di San Matteo”, realizzato da Caravaggio nel 1599-1600. Il dipinto rappresenta il momento in cui San Matteo viene ucciso dal re Erode Antipa, che lo giudica colpevole di predicare la parola di Dio.

Infine, la terza opera di Caravaggio nella chiesa di San Luigi dei Francesi è “San Matteo e l’angelo”, realizzata tra il 1602 e il 1603. Questo dipinto rappresenta San Matteo intento a scrivere l’evangelista, quando l’angelo gli appare e gli detta le parole da scrivere.

La luce e l’ombra nelle opere di Caravaggio

Tutti e tre i dipinti di Caravaggio sono esempi straordinari della sua tecnica pittorica innovativa, che ha influenzato molti altri artisti successivi. La luce e l’ombra in queste opere creano un’atmosfera drammatica e intensa, che cattura l’attenzione dello spettatore.

Inoltre, la Chiesa di San Luigi dei Francesi offre anche la possibilità di ammirare altre opere d’arte importanti, tra cui le sculture di Domenico Fontana e le decorazioni della volta del soffitto, realizzate da Giovanni Battista Ricci.

La Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma è un tesoro dell’arte e della cultura italiana, con le tre opere di Caravaggio che sono una testimonianza della genialità e della maestria del grande artista italiano. La chiesa è sicuramente un luogo da visitare per chiunque voglia immergersi nella storia e nella bellezza dell’arte italiana.

Uno dei giornalisti più apprezzati a Roma, Marco Guidi, ora tornato nella sua città, Bologna, ma fino a qualche anno fa in forza al Messaggero racconta che quando era di cattivo umore o aveva il cuore amareggiato, scendeva dal suo ufficio di via del Tritone e percorreva in meno di 15 minuti quel chilometro che lo divideva da Piazza di San Luigi dei Francesi. Arrivato davanti alla Vocazione di San Matteo dimenticava tutto quello che valeva la pena dimenticare: il cattivo umore e le amarezze. Rimaneva così incantato davanti alle opere di Caravaggio. Bastavano pochi minuti e tornava al lavoro con uno spirito nuovo, propositivo. Era come rinato.

E l’entrata in Chiesa, come lo sguardo ammirato alle opere, sono gratuiti. Anche questa è un’altra delle meraviglie che Roma sa offrire.

