Roma, domenica 26 maggio arriva il Giro d’Italia: come cambiano viabilità e trasporto pubblico

Domenica 26 maggio il Giro d’Italia fa tappa a Roma con partenza prevista alle 15:30 dall’Eur e arrivo in via di San Gregorio. Su disposizione delle forze dell’ordine domenica potrebbero chiudere le stazioni Colosseo e Circo Massimo della metro B. In alternativa si potranno utilizzare le fermate Piramide e Cavour.

Strade interessate al Giro d’Italia

Il percorso toccherà le seguenti strade: viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Modifiche al traffico

Dalle 20 di sabato chiusura di via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca. Dalle 0:30 di domenica sarà in vigore la chiusura di via di San Gregorio. Dalle 4 sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino. Nell’arco della mattinata sono previsti eventi collaterali alla tappa, tra le 9:30 e le 14:30, che interesseranno sia il Centro che l’Eur. Dalle 12 di domenica sarà vietato il transito sulle carreggiate centrali della Colombo, nei due sensi di marcia. Nel corso del pomeriggio previste chiusure lungo il percorso di gara.

Modifiche al trasporto pubblico locale

Tra le prime ore di domenica, e sino alle ore 20, modifiche per 62 linee Atac: 06, 014, 016F, 062, 070, 3L, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7, C13 e NMB.

Durante la gara, saranno deviate o limitate anche le linee di Roma Tpl 763, 764, 767, 771, 777, 778, 982 e C8.

Limitazioni di percorso

L’8 dalle 7 alle 19 limita a largo Bernardino da Feltre, senza raggiungere piazza Venezia; la 30 dalle 13 alle 17 si ferma a piazzale dei Partigiani, senza raggiungere metro Laurentina; la 31 dalle 12 alle 17 si ferma davanti a metro Magliana, senza raggiungere Laurentina; la 34 dalle 7 alle 20 si ferma a stazione San Pietro, senza raggiunegre via Paola; la 44 dalle 6 alle 20 non raggiunge via del Teatro Marcello, fermandosi all’altezza del lungotevere Alberteschi; la 46 dalle 6 alle 20 non raggiunge piazza Venezia, fermandosi alla stazione di San Pietro; la 60 dalle 6 alle 20 non raggiunge piazza Venezia ma si ferma a piazza dei Cinquecento (corsia F); la 62 dalle 6 alle 20 non raggiunge la stazione di San Pietro ma limita a largo Chigi ed effettua capolinea in via Barberini; la 63 dalle 6 alle 20 non raggiunge Monte Savello ma limita a largo Chigi e effettua capolinea in piazza Barberini/via Veneto; l’80 dalle 6 alle 20 non raggiunge piazza Venezia ma limita a largo Chigi e effettua capolinea in piazza Barberini/via Veneto; la 83 dalle 6 alle 20 non raggiunge piazzale dei Partigiani ma limita a largo Chigi e effettua capolinea in piazza Barberini/via Veneto; la 98 dalle 7 alle 20 effettua capolinea alla stazione di San Pietro senza raggiungere via Paola; la 115 dalle 6 alle 20 sarà limitata al Terminal Gianicolo, senza raggiungere via Paola; la 190F dalle 6 alle 20 sarà limitata alla stazione di San Pietro, senza raggiungere piazza Venezia; la 671 dalle 13 alle 17 non raggiungerà piazzale Nervi, limitando il percorso a piazzale Metronio; la 715, da inizio servizio e sino alle 20 sarà limitata a piazzale dei Partigiani, senza raggiungere via del Teatro Marcello; la 716 dalle 6 alle 20 non raggiungerà il capolinea di Teatro Marcello, limitando le corse a piazzale dei Partigiani (dalle 13 alle 17 a largo Bompiani); la 780 dalle 12 alle 17 sarà limitata a metro Magliana, senza raggiungere il capolinea di piazzale Nervi; la 781 dalle 6 alle 20 sarà limitata a piazzale dei Partigiani, senza raggiungere piazza Venezia; la 791 dalle 13 alle 17 si fermerà a via Pincherle, senza raggiungere piazzale Nervi; la 870 dalle 8 alle 20 si fermerà al Terminal Gianicolo senza raggiungere via Paola; la 881 dalle 7 alle 20 si fermerà alla stazione di San Pietro, senza arrivare a via Paola; la 916F dalle 6 alle 20 concluderà le corse alla stazione di San Pietro senza raggiungere piazza Venezia; la 016F dalle 13 alle 17 limiterà le corse a via Eschilo, no raggiungendo via Torcegno; la 062 dalle 13 alle 16,40 sarà limitata a via Vannutelli, senza raggiungere il lungomare Vespucci.

Le linee dell’Eur e di Ostia (700, 705, 706, 709, 712, 772, 014, 062, C13) saranno deviate tra le 13 e le 17.

Sospese, invece, le linee 3L (dalle 6 alle 19,50); 40 (dalle 6,30 alle 19,40); 51 (da inizio servizio e sino alle 20); 64 (dalle 6 alle 19,50); 70 (dalle 6 alle 20); 160 (dalle 12 alle 17); 170 (dalle 6 alle 20); 628 (dalle 6 alle 20); 714 (dalle 13 alle 17); 06 (dalle 13 alle 16,40); 070 (dalle 13 alle 17).

Durante la gara, saranno deviate o limitate, all’Eur e in Centro, anche le linee di bus di Roma Tpl 763, 764, 767, 771, 777, 778, C8 e 982, saranno deviate dalle 12 alle 17 circa. La 982, nella zona centrale della città, in base alle chiusure di volta in volta disposte dalla Polizia Locale. La C8 durante la corsa non raggiungerà il capolinea di viale Baldelli, limitando il percorso all’altezza di via Accademia degli Agiati.

