Le fontane nel cuore di Roma, simboli storici e artistici di inestimabile valore, vengono spesso trattate come piscine dai turisti maleducati e incuranti dei divieti. Con l’arrivo del caldo estivo di inizio giugno, le temperature si alzano notevolmente, spingendo alcune persone a cercare refrigerio nei modi meno appropriati. Il malcostume dei bagni dei turisti nelle fontane di Roma non è una novità, ma ogni anno si ripresenta puntualmente con l’aumento della calura estiva.

I primi turisti beccati a Piazza Venezia

In questi primi giorni di giugno, due giovani sono stati avvistati mentre, con estrema disinvoltura, si immergevano in una delle fontane ai lati dell’Altare della Patria, in piazza Venezia. Comportandosi come se fosse la cosa più normale del mondo, i due non hanno esitato a tuffarsi nelle acque della fontana del Tirreno, situata sul lato destro della grande scalinata del monumento a Vittorio Emanuele II. Questo gesto, compiuto in pieno giorno e sotto lo sguardo di numerosi passanti, ha destato indignazione tra i cittadini e i turisti che passeggiavano nella piazza.

La fontana del Tirreno, opera di inestimabile valore

La fontana del Tirreno, insieme alla sua gemella, la fontana dell’Adriatico, rappresenta una delle opere più emblematiche della capitale. Questi monumenti non sono solo delle semplici fontane, ma raccontano la storia e la cultura di Roma, essendo parte integrante del complesso monumentale dedicato al primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II. Vedere tali luoghi trattati con tanta superficialità e mancanza di rispetto è motivo di grande sconforto per chi conosce e ama la città.

Decoro si, ma anche sicurezza

Il problema dei bagni nelle fontane non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza e di rispetto delle norme. Immergersi nelle fontane può causare danni strutturali ai monumenti, oltre a mettere a rischio la sicurezza delle persone stesse. Le autorità locali cercano di contrastare questo fenomeno con controlli e sanzioni, ma la vastità del patrimonio artistico di Roma rende difficile una sorveglianza continua ed efficace su tutti i luoghi.

È fondamentale sensibilizzare i turisti sull’importanza del rispetto dei monumenti e delle tradizioni locali. In una città come Roma, ogni angolo, ogni piazza, ogni fontana racconta una storia secolare che merita di essere rispettata e preservata. I turisti dovrebbero essere informati sulle regole e sulle conseguenze delle loro azioni, affinché comprendano che un gesto apparentemente innocuo come un bagno in una fontana può avere ripercussioni molto gravi.

Il comportamento dei due giovani a piazza Venezia rappresenta una vergogna nel cuore di Roma, uno dei luoghi più famosi e visitati del mondo. Questa mancanza di rispetto per il patrimonio artistico e culturale della città non solo danneggia l’immagine di Roma, ma offende anche il senso civico dei suoi abitanti. È necessario un impegno congiunto da parte delle istituzioni, dei cittadini e dei turisti stessi per proteggere e valorizzare le meraviglie della capitale italiana, affinché possano continuare a essere ammirate e rispettate dalle future generazioni.