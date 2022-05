Roma, Gualtieri: “Voglio Metro aperte 24 ore nel weekend” (ma per ora manutenzione)

”Abbiamo trovato le metro di Roma senza manutenzione da anni, adesso la stiamo facendo. Voglio aumentare l’orario di apertura della metro, portandola a 24 ore nel weekend. Ma ora per parecchio tempo alcune linee le dobbiamo chiudere alle 21 per fare la manutenzione”. Lo ha detto il sindaco di Roma ospite di Radio Capital.

Metro Roma, estensione e utenza, qualche dato

A Roma ci sono 73 stazioni le stazioni di Metro per 60,3 km, con 310.000.000 passeggeri all’anno, numeri chiaramente molto al di sotto delle maggiori città europee così come per la frequenza che se in Metro A è di 3 minuti in orari di punta e 10 orari morbida, in Metro B sale a 5 minuti in orari di punta e fino a 15 in orari morbida.

Quella della capitale è la seconda metropolitana d’Italia per numero di passeggeri, che ogni giorno vede 350 mila persone che viaggiano sui suoi vagoni. La Metropolitana di Milano è oggi la più estesa e più grande d’Italia. La sua rete infatti copre circa 101 chilometri ed è organizzata in quattro linee.

Anche i romani vorrebbero un servizio di trasporto sotterraneo degno di una capitale europea e di una delle città più antiche, prestigiose e visitate del mondo. Magari che funzionasse davvero, almeno durante il giorno.