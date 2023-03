Roma, l’associazione che aiuta gli anziani a sventare le truffe

Leggiamo spesso notizie di cronaca che ci documentano come siano sempre più diffuse le truffe a danno delle persone anziane. Ma c’è chi, con ironia e creatività rema contro questa odiosa tendenza criminale.

Truffe agli anziani, creatività per informarli

Federico, attore della compagnia teatrale I Mattatori, ci ha raccontato quanto siano utili a contrastare il fenomeno gli incontri informativi nei centri diurni o nei centri anziani.

La compagnia ha infatti creato dei brevi filmati sulla base di video mandati dai carabinieri che mostrano le principali truffe a danno degli anziani, così da avvertirli e renderli più pronti a rispondere ai pericoli che purtroppo corrono.

Teatro e associazioni sul territorio contro le truffe agli anziani

“La nostra compagnia teatrale è nata all’interno dell’Associazione Un mondo nel cuore, nella zona di Corcolle a Roma, il cui responsabile è Danilo Proietti, un valido e generoso ragazzo del quartiere molto impegnato nella promozione di attività sociali.

In questo momento l’associazione Un mondo nel cuore sta creando un coro per il quartiere, segue bambini a scuola e nelle ripetizioni delle materie all’ordine del giorno, offre anche corsi di chitarra tutto a prezzi contenuti. E questo è possibile perché la nostra attività è patrocinata dalla Regione Lazio. Alcuni corsi sono del tutto gratuiti.

La nostra compagnia teatrale I Mattatori è nata meno di un anno fa e ci è stata proposta l’idea dal Maresciallo Di Iorio della caserma di san Vittorino. Gli eventi sono stati sempre sostenuti dalla presenza di Nicola Franco, presidente del Municipio VI.

La creazione dei video si è svolta così: i carabinieri ci hanno mandato dei video che mostravano delle truffe e noi ispirandoci a questi documenti abbiamo realizzato degli sketch di pochi minuti, per lo più improvvisati, nei quali una signora anziana viene adescata da due truffatori con diversi pretesti.

Di solito la formula prevede due filmati che vanno a buon fine per i truffatori e uno che si risolve in maniera positiva per la vittima, con i carabinieri che arrestano i due malviventi. Ad esempio una anziana viene raggirata facendole credere che una ragazza sia amica del figlio che ha subito un incidente e ora necessita di denaro.

Nel caso di una truffa che non riesce la signora protagonista si insospettisce perché non riconosce la voce della figlia nella persona che la sta chiamando, e così avverte le forze dell’ordine e fa anche arrestare il truffatore”.

