Roma, moglie brucia nel camino 20 mila euro di buoni postali nascosti dal marito

Nella zona Monteverde della Capitale, una donna ha deciso di accendere per Natale il caminetto non sapendo che all’interno il marito vi aveva nascosto 20 mila euro di buoni postali. Scordatosi di cambiargli posto, l’uomo ha visto bruciare tutti i suoi risparmi.

L’episodio

La vicenda indimenticabile è avvenuta a Roma in Via dei Quattro Venti. L’uomo, dopo aver visto bruciare tutti i suoi risparmi all’interno del camino ha dichiarato: “Quando ho visto le fiamme, mi sono detto: ‘E’ finita’. Stavo letteralmente per svenire. Tutti i miei risparmi andati letteralmente in fumo”. Inoltre, impaurito dai numerosi furti avvenuti recente nel quartiere, ha aggiunto: “Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Non potevo però pensare che qualcuno gli desse fuoco. Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo. Stavolta non ho fatto però in tempo a levarli. E così ha perso la bellezza di 20 mila euro in buoni postali”.

Cosa sono i buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi postali possono essere cartacei o dematerializzati. Ma come funzionano? Si deve versare una somma di denaro sulla quale, periodicamente, vengono maturati degli interessi, che maturano dopo un periodo di tempo di 6 ai 12 mesi dal giorno di sottoscrizione dei buoni postali. Il detentore di questi può farsi restituire il capitale quando preferisce.

