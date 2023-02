Roma, Municipio VIII senza acqua: cittadini con taniche in fila ai nasoni

È quasi un giorno che i cittadini del Municipio VIII del Comune di Roma sono senza acqua (e qualcuno anche senza elettricità) a causa del danneggiamento di un tubo della rete idrica su via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali della viabilità capitolina. A darne notizia, ieri, era lo stesso ufficio municipale: “Si stanno effettuando i lavori per identificare l’entità del danno che potrebbero causare la temporanea chiusura progressiva delle tubature della rete idrica nella zona interessata“.

In un aggiornamento odierno l’Acea, che si sta occupando della riparazione del danno in via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 400 (angolo con via Accademia degli Agiati), comunica che “i lavori di riparazione sono in corso ed il ritorno alle normali condizioni di fornitura è stimato per la tarda serata di oggi“.

Cittadini allo stremo dopo un giorno senza acqua

I cittadini sono allo stremo dopo un giorno senza acqua: “Stamattina abbiamo pensato di prendere l’acqua dai nasoni – dice una residente della zona Parco Scott – abbiamo comprato le taniche e ci siamo messi in fila alle fontanelle per prendere l’acqua. Il danno è enorme, ci sono persone che vengono anche da posti più lontani: Garbatella, San Paolo, Montagnola”. Sono, infatti, migliaia le persone che da ieri non hanno potuto usufrire di uno dei beni primari.

E molta è la confusione anche per chi cerca aiuto: “Gli operatori del numero verde dell’Acea non possono darci aggiornamenti perché sono stati hackerati, la protezione civile non fornisce informazioni e ti dice di chiamare l’Acea, il numero del municipio non è attivo…si può avere un numero per avere informazioni sul guasto????!!!!”, scrive un utente sui social.

L’Acea ricorda che “per ogni ulteriore informazione può essere contattato solamente ed esclusivamente il numero verde 800130335“. Per mitigare il disservizio alla cittadinanza è stato previsto un rifornimento alternativo tramite stazionamento di autobotti dislocate in:

Via Tiberio Imperatore;

Via Cerbara;

Viale Tor Marancia;

Via Accademia degli Agiati;

Piazza dei Navigatori.

