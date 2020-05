“Roma Sceglie Roma” professionisti gratuiti per un negozio anti contagio

Roma Sceglie Roma mette a disposizione gratuita un gruppo di professionisti aderenti al movimento civico (architetti, ingegneri e geometri). Essi si dedicheranno ad aiutare tutti i commercianti e artigiani della Capitale nell’applicazione corretta delle direttive imposte dal Covid-19 necessarie per la riapertura delle proprie attività. Ad annunciarlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma. Il presidente del movimento Raimondo Grassi

“Roma Sceglie Roma – spiega l’architetto Raimondo Grassi, presidente del movimento – insieme ad un gruppo di professionisti romani, vuole dare un segnale concreto di solidarietà. Perciò mette a disposizione professionalità e competenze per aiutare negozi, bar, ristoranti e tutte quelle attività commerciali alle quali sono richieste una serie di adeguamenti per consentire la riapertura in sicurezza dei propri locali.

“Penso all’igienizzazione dei locali, a come garantire il distanziamento, all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. Il governo, che finora ha fatto solo promesse, sta imponendo delle norme di adeguamento molto ferree. Ma in alcuni casi sono complesse e costose da realizzare, senza dare indicazioni e sostegno economico”.

Sospensione Imu e Tari

“Siamo convinti che soltanto con un civismo consapevole e competente si possa rimettere in moto una Capitale già in crisi prima del Covid-19. Ora, per l’incapacità e l’inerzia di chi la sta amministrando, rischia di finire in ginocchio. La sindaca Raggi finora ha preferito rimanere chiusa in Campidoglio evitando di ascoltare le istanze delle imprese e delle famiglie romane, addirittura imponendo orari dei negozi senza tener conto delle loro esigenze. Le chiediamo di sospendere per i prossimi mesi il pagamento di Imu e Tari rivedendo anche i piani di occupazione del suolo pubblico per consentire alle attività commerciali di poter in parte recuperare i mancati ricavi di questo periodo con qualche tavolo di più all’aperto”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Contatti, E-mail e Whatsapp

Chiunque abbia bisogno di supporto può scrivere una mail a romasceglieroma@gmail.com oppure contattare anche tramite Whatsapp il numero 366 4155881.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.