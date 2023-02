Roma, scoperta colonia di “granchi di fiume” ai Fori Imperiali

Tra le numerose specie animali presenti nella Capitale, sicuramente la presenza più inaspettata, soprattutto per gli stessi romani, è quella della numerosa colonia di Potamon Fluviatile, comunemente noti come granchi di fiume.

La scoperta

La scoperta è avvenuta grazie a un team di ricercatori dell’Università Roma 3. Roberto Meneghini, responsabile dell’ufficio Fori imperiali della Soprintendenza del Comune ha dichiarato: “Non si sa bene da quanto tempo siano qui. La testimonianza più antica riguardo la loro presenza nel Foro è quella del custode più anziano e risale a circa vent’anni fa”.

Secondo gli studiosi, questi animali hanno vissuto per tutto questo periodo nelle acque nei pressi dei Fori Imperiali, precisamente tra i Mercati Traianei e la Basilica Ulpia.

Gli studi

La ricercatrice Francesca Schiavone, che sta svolgendo numerose ricerche circa i Potamon Fluviatile, afferma: “Il capo cantiere dice che ne trova a palate ogni giorno e la cosa non stupisce visto che qui nel Foro questi granchi trovano una riproduzione del loro habitat naturale per via dell’acqua incanalata nei piccoli tunnel che portano alla Cloaca Maxima e per quella stagnante sulle superfici argillose. Forse sono arrivati a colonizzare questa zona del centro storico attraverso il Tevere o i canali delle fogne antiche. Certo se sono lì, significa che non sono animali troppo sensibili all’inquinamento, nonostante questa specie di crostacei popoli di norma le acque non inquinate dell’Italia centro meridionale”.

Inoltre aggiunge: “I ricercatori di Roma 3, che si occupano di loro dal 1997, ne hanno misurati alcuni larghi quasi 7 cm. Questo potrebbe sviluppare determinate qualità di adattamento all’ambiente.” Continua poi dichiarando: “La colonia di granchi del Foro di Traiano scava canali e buche nel fango in cui rifugiarsi nelle ore di inattività e si nutre di detriti vegetali, invertebrati vari, nonché di rifiuti e qualsiasi leccornia arrivi con la pioggia. Sono stati visti afferrare di tutto con le chele”.

A oggi però non si è ancora a conoscenza del numero effettivo della colonia che abita tra le rovine antiche.

Specie protetta?

I “potamon fluviatili“ non sono una specie protetta, ma secondo Roberto Meneghini “si proteggono da soli, visto che hanno scelto di colonizzare un’area del Foro chiusa al pubblico. Per segnalare la loro presenza, tra qualche mese arriverà dal Bioparco anche una targa da sistemare in via Alessandrina”.

© Riproduzione riservata