Dalle prime luci dell’alba oltre 800 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità “Alto Impatto” nelle città di Roma e Napoli, con l’obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia.

Nel Capoluogo Campano l’attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cc. dd. “Quartieri Spagnoli” ed è volta all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Tor Bella Monaca, Roma

Regione Lazio: Grazie a Forze dell’Ordine per operazione a Tor Bella Monaca

“L’amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Rocca esprime grande soddisfazione e ringrazia gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnati nella vasta operazione di questa mattina a Tor Bella Monaca per il ripristino della legalità e la lotta allo spaccio di stupefacenti in una zona così complessa della Capitale.

La Regione Lazio è al fianco delle forze dell'ordine per combattere ogni forma di illegalità sul territorio e, dopo l'aggressione di qualche giorno fa a Don Coluccia, questa è una importante risposta. Garantire la sicurezza dei cittadini onesti che vivono a Tor Bella Monaca e in tutti i quartieri più periferici di Roma e delle altre città della nostra regione resterà sempre una priorità assoluta di questa amministrazione.

Lo faremo con il massimo impegno, nel continuo lavoro per ripristinare il decoro di quelle zone e non facendo mai mancare la nostra collaborazione a chi ogni giorno, si batte per la legalità”, è scritto in una nota della Regione Lazio.

