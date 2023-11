Roma, triplice femminicidio a Prati: rinviato a giudizio l’imputato 51enne

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (Gup) di Roma ha deciso, su richiesta del Pubblico Ministero, di rinviare a giudizio Giandavide De Pau, accusato dell’omicidio di tre prostitute uccise, il 17 novembre 2022, nel quartiere Prati di Roma. Le vittime furono due donne cinesi accoltellate mortalmente nell’appartamento al primo piano di via Riboty e una 65enne colombiana, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Prima udienza del processo il 22 febbraio 2024

Il processo si svolgerà nell’Aula bunker di Rebibbia davanti i giudici della Corte d’Assise. La prima udienza è fissata per il 22 febbraio 2024. Sono state ammesse come parti civili i parenti delle vittime e l’Associazione italiana vittime vulnerabili di reato. L’imputato 51enne, deve rispondere del reato di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. (Agenzia Agi)

Omicidi ripresi con il telefonino

Dall'ordinanza di custodia cautelare, all'epoca dei fatti, era emerso che De Pau aveva ripreso con il proprio cellulare l'omicidio delle due cinesi nell'appartamento in via Riboty. I due video, uno della durata di 14 minuti e l'altro di 42 minuti, documentavano "in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso dall'imputato dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo con le due donne, mandando via altri clienti", è scritto nell'ordinanza. (Adnkronos)

