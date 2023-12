Roma, vasto incendio a Malagrotta: a fuoco l’impianto dei rifiuti, “Tenete le finestre chiuse”

Paura oggi a Roma per un vasto incendio nell’impianto di rifiuti a Malagrotta. Sul posto i vigili del fuoco con 40 squadre e 13 automezzi, oltre alla Polizia e ai Carabinieri. L’impianto interessato è il Tmb1. L’area è stata perimetrata ed è in sicurezza. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è in continuo contatto con il Prefetto di Roma e il comandante dei Vigili del Fuoco per gli aggiornamenti. Sul posto sono arrivati l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, il dg di Ama Alessandro Filippi e i presidenti dei Municipi XII e XI Elio Tomassetti e Gianluca Lanzi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Diaco: “Attentato ecologico a Roma e al suo territorio”

Si tratta, dice il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco e capogruppo del M5S in XII Municipio Lorenzo Di Russo, “di un vero e proprio attentato ecologico a Roma e al suo territorio”. “Roma si conferma una città allo sbando, preda dell’inquinamento ambientale e delle ecomafie che qui fanno il bello e il cattivo tempo, con le istituzioni che la governano totalmente incapaci di reagire: mentre queste mani criminali agiscono e depredano la città, nel frattempo c’è ancora chi crede che l’inceneritore sia la panacea dei mali passati, presenti e futuri”.

Protezione Civile: “Non aprite le finestre”

La Protezione civile raccomanda, ”a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e non utilizzare al momento i condizionatori d’aria. In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

ll precedente

Non è la prima volta che la discarica di Malagrotta brucia. L’ultima volta è stata il 15 giugno di un anno fa. Un incendio, anche in quel caso di vaste proporzioni, aveva interessato, scrivevano i vigili del fuoco, “alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’Arpa Lazio si è recata immediatamente nell’area colpita e ha installato dei campionatori per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria. Il consiglio ai cittadini residenti a meno di un chilometro è stato, allora, di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni fino al ritorno della situazione alla normalità. (Adnkronos) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata