Sagre a Roma e nel Lazio: ecco la rassegna completa per maggio 2023

La primavera è ormai entrata a pieno regime e il mese di maggio, a Roma e nel Lazio, sarà denso di sagre che animeranno le serate dell’intera regione. Tra vino e buon cibo, molti cittadini romani e laziali potranno approfittare di un calendario ricco di eventi e scegliere la gita fuori porta. Andiamo a scoprire la rassegna delle più interessanti sagre da non perdere per questo mese.

Sagre a Ostia e Acilia

Due nuove sagre interesseranno il X Municipio della Capitale. Ostia e Acilia, infatti, saranno protagoniste di due distinte sagre che andranno a vivacizzare i due quartieri siti a sud-ovest della città. La sagra di Ostia – che avrà come tema “l’enogastronomia sostenibile” – si svolgerà presso il Borghetto dei Pescatori ed è fissata per domenica 14 maggio 2023.

Per quanto riguarda Acilia, invece, il tema scelto per la sagra sarà quello dei prodotti a km 0. L’evento, programmato per sabato 20 maggio 2023, si terrà presso piazza Capelvenere a ridosso della stazione ferroviaria della borgata romana. Tutti gli stand offriranno prodotti obbligatoriamente biologici e a km 0 con l’intento, dichiarato nelle premesse, di far degustare le primizie del territorio locale.

Sagra della fragola a Palestrina

Anche per quest’anno torna la famigerata sagra della fragola a Carchitti, frazione del comune di Palestrina. Tale evento è noto anche al di fuori dei confini comunali e regionali in quanto, ormai da 44 edizioni, sponsorizza e promuove il prodotto più tipico della zona: una fragola piccola ma dal gusto molto intenso.

Le fragole verranno utilizzate nei modi più disparati mantenendo, però, un minimo comune denominatore: l’esaltazione della fragola. Ed ecco allora che si potranno degustare torte, gelati, macedonie, frappè, frullati e tanto altro. La manifestazione avverrà nelle giornate del 6,7,13 e 14 maggio 2023. Oltre agli assaggi, i partecipanti potranno assistere anche a concerti e spettacoli.

Sagra del salame cotto e del pecorino romano a Nepi

Non poteva mancare l’appuntamento con la sagra del salame cotto e del pecorino romano che si terrà nelle giornate del 12,13 e 14 maggio a Nepi, piccolo comune in provincia di Viterbo. La location sarà quella di piazza del Comune e per tre giorni la Tuscia diventerà la capitale del gusto.

I visitatori potranno ammirare esposizioni ma anche degustare e acquistare prodotti tipici della zona. L’accoppiata vincente sarà quella del salame cotto con il pecorino romano, assieme anche ad altre prelibatezze enogastronomiche del territorio nepesino. Un weekend tutto da vivere, quindi, per chi vorrà recarsi a Nepi.

Sagra Agroalimentare a Priverno

Priverno, piccolo comune della provincia di Latina, sabato 6 e domenica 7 maggio ospiterà la XXV edizione della “Sagra Agroalimentare“. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Priverno, patrocinata dal comune e con il sostegno della regione Lazio.

La sagra si pone l’obiettivo di far scoprire, e riscoprire, in soli due giorni le eccellenze enogastronomiche del territorio privernate. Ecco che quindi l’Olio d’oliva EVO, la mozzarella di bufala DOP, i carciofini sott’olio per passare alla bazzoffia, le spaccatelle e le pizzitelle. L’evento coinvolgerà il centro storico di Priverno con la cornice di Piazza Giovanni XXIII a fare da sfondo principale.

