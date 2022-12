Saldi 2023 nel Lazio, quando iniziano gli sconti invernali

Saldi invernali 2023 nel Lazio, quando iniziano? Gli attesissimi sconti quest’anno al via dal 5 gennaio. Appena in tempo per chi deciderà di acquistare un regalo da consegnare il 6 gennaio, Festa della Befana.

La vendita di fine stagione durerà nel Lazio per sei settimane, concludendosi perciò il 15 febbraio come fa sapere anche la Confcommercio sul suo sito ufficiale.

“Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori – commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico, Paolo Orneli – ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una congiuntura particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori e le imprese” .

Come di consueto, sono proibite vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi.

