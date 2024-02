Sanremo 2024, Dargen D’Amico e l’appello contro la guerra: “Non è politica”

(Adnkronos) – "Non volevo essere politico". Dargen D'Amico, dopo l'esibizione nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, torna sull'appello che ha lanciato ieri nella prima serata al teatro Ariston. "Cessate il fuoco", ha detto ieri il rapper riferendosi al conflitto a Gaza. "Tornando a casa, ho letto qualche parere. Non volevo essere politico, quando ho letto 'politico' vicino al mio nome mi sono preoccupato. Nella mia vita ho fatto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica", dice l'artista, in gara con la canzone Onda alta. "Ero semplicemente guidato dall'amore e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune. Ed è su quelle che mi vorrei concentrare". "Io ti ho sentito solo umano", dice Diodato, sul palco come presentatore del collega. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

