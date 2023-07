Segni. Tenta di investirlo con l’auto, poi lo colpisce con una mazza e scappa

Incredibile aggressione nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Segni (Roma) che ha coinvolto 2 residenti, entrambi con precedenti penali, conosciuti quindi alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in centro, davanti a testimoni che stentavano a credere a quello che vedevano. Un malfattore alla guida di un’auto che cercava l’impatto e si è diretta verso una persona, più giovane, che procedeva a piedi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ed è stato naturalmente il più giovane ad avere la peggio e a essere ricoverato in ospedale mentre l’aggressore è fuggito e attualmente è ricercato dalle forze di polizia. Le due persone come dicevamo sono già conosciute e sembra sempre per episodi di ordine pubblico. La comunità cittadina è sgomenta per dover assistere a scene da far west in pieno giorno e nel centro città.

