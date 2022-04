Serie A, Lazio in cerca di punti per l’Europa: all’Olimpico arriva il Torino

Allo Stadio Olimpico, la Lazio ospita il Torino, nel match in programma per la 33esima giornata di Serie A, in programma sabato 16 aprile, ore 20:45. I biancocelesti sono chiamati a vincere per rimanere in scia del quinto posto, che consentirebbe l’accesso in Europa League. Lazio, foto di Claudio Pasquazi

La Lazio

La Lazio, dopo la grande vittoria a Marassi contro il Genoa, affronta il Torino di Juric reduce dal pareggio interno contro il Milan. Mister Sarri per la sfida ai granata, dovrà quasi certamente rinunciare a Pedro infortunato. Il resto della squadra, invece, sarà a completa disposizione del mister toscano. La Lazio nelle ultime cinque giornate di serie a, ha ottenuto 4 vittorie ed una sola sconfitta, realizzando 10 reti e subendone 5. Negli ultimi cinque confronti con i granata, i biancocelesti non hanno mai perso ottenendo 3 vittorie e 2 pareggi.

Il Torino

Il Toro di Juric sta attraversando un momento di forma abbastanza buono. Nelle ultime 5 di serie a, infatti, i granata hanno ottenuto una vittoria, 3 pareggi ed una sconfitta, realizzando solamente 2 reti ma subendone solamente 2. Non segna moltissimo in questo periodo il toro, ma è pur vero che concede veramente poco agli avversari. Juric per la sfida a Sarri dovrà rinunciare a Djidji, Praet, Sanabria e al lungodegente Fares, mentre Edera è in forte dubbio.

Le probabili formazioni

Questi i possibili ventidue che scenderanno in campo dal 1° minuto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega, Belotti. All. Ivan Juric

Christian Gasperini, LazioLive.Tv

