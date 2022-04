90’+5- TRIPLICE FISCHIO! Lazio Sassuolo termina 2-1. Traorè nel finale risponde a Lazzari e Milinkovic e accorcia le distanze ma non basta. Tre punti per la Lazio di Sarri che ora sale a 52, momentaneamente scavalcando Roma e Atalanta. Si ferma il Sassuolo di De Zerbi, ancora a 43 punti, uno in più dell’Hellas Verona.

90’+4- GOL DEL SASSUOLO! Traorè, servito in area di rigore, trafigge Strakosha e accorcia le distanze.

90’+3- Altra sostituzione per la Lazio: fuori Luis Alberto, dentro Akpa Akpro.

90′- Saranno cinque i minuti di recupero.

89′- Cambia ancora il Sassuolo: fuori Scamacca, dentro Samele.

85′- Cambio anche nella Lazio: fuori Milinkovic, dentro Basic.

85′- Nel Sassuolo fuori Defrel, dentro Oddei.

84′- Giallo per Harroui dopo il fallo su Zaccagni.

81′- Milinkovic accompagna il pallone fuori dopo che Anderson era rimasto a terra dolorante.

79′- Sostituzione Lazio: fuori Leiva, dentro Cataldi.

76′- Traorè prova la conclusione dal limite ma viene murato: corner per il Sassuolo.

75′- Doppio cambio per Dionisi: dentro Toljan e Harroui, fuori Frattesi e Muldur.

74′- Occasione Sassuolo! Raspadori, servito in area di rigore, tenta la conclusione ma spedisce out.

72′- Luis Alberto colpisce la parte alta della traversa da calcio d’angolo.

71′- Zaccagni prova a spingere sull’out mancino e trova un altro corner.

69′- Anderson lancia Lazzari sulla destra, ma l’ex Spal commette fallo su Rogerio: punizione per il Sassuolo.

64′- Lazio pericolosa con Zaccagni, che crossa in mezzo ma viene murato da Ferrari, favorendo l’intervento di Consigli.

62′- Acerbi mura il tiro di Frattesi e rimane a terra: gioco ancora fermo.

59′- Ci prova anche il Sassuolo con Frattesi, ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Nel mentre gioco fermo per qualche istante per consentire le cure a Milinkovic, rimasto a terra dopo un contrasto con Ferrari.

58′- Ci prova ancora la Lazio. Anderson dalla destra crossa in mezzo ma il tiro di testa di Zaccagni termina fuori.

51′- RADDOPPIO LAZIO! Luis Alberto tocca la sfera per Milinkovic, il quale in area di rigore accompagna delicatamente in rete e fa 2-0! Cambia di nuovo il parziale all’Olimpico.

50′- Zaccagni atterrato da Matheus Henrique: fallo per la Lazio da posizione interessante.

49′- Lazio vicina al gol! Milinkovic stoppa la palla in area di rigore, serve Immobile, il quale a pochi passi dalla linea di porta spara alto.

46′- SI RIPARTE! Possesso questa volta affidato al Sassuolo, che nel frattempo sostituisce Kyriakopoulos con Rogerio. Lazio – Claudio Pasquazi foto Lazio – Claudio Pasquazi foto Lazio – Claudio Pasquazi foto Lazio – Claudio Pasquazi foto

45’+1- DUPLICE FISCHIO! Rapuano fischia due volte e manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

45′- Anderson tenta il tiro da fuori ma trova la deviazione di Ferrari che si rifugia in angolo.

44′- Milinkovic arpiona Traorè da dietro e commette fallo: punizione per il Sassuolo.

43′- Duplice occasione per il Sassuolo! Prima Frattesi prende il palo, poi Defrel sugli sviluppi dell’azione raccoglie in area di rigore e conclude verso la porta, ma Strakosha è reattivo e para!

41′- Ci prova anche il Sassuolo! Kyriakopoulos con il sinistro conclude verso la porta biancoceleste ma trova la mano di Strakosha che allontana in angolo.

40′- Ancora Lazio vicina al gol! Lazzari lancia a campo aperto Anderson sulla destra, il brasiliano entra in area e tira verso la porta ma Consigli respinge.

37′- Occasione Lazio! Milinkovic lancia sulla destra Anderson, il brasiliano serve Immobile in area di rigore ma l’attaccante biancoceleste spara fuori.

35′- Raspadori tenta la conclusione dal limite: palla che termina abbondantemente fuori.

33′- Errore di Strakosha in fase di impostazione: Defrel raccoglie e prova la conclusione dal limite, che però non impensierisce il portiere albanese.

32′- Ammonito anche Frattesi, dopo un intervento irregolare ai danni di Lazzari.

28′- Immobile vicino al gol! L’attaccante della Lazio, imbeccato in area di rigore, colpisce di testa, ma la sua conclusione termina di poco fuori.

26′- La Lazio continua a spingere e guadagna un altro corner con Anderson.

21′- Biancocelesti vicini di nuovo al gol! Gran parata di Consigli, con la mano di richiamo, sul destro a giro di Marusic.

20′- Lazio vicina al raddoppio! Anderson crossa in area per la testa di Zaccagni: l’ex Verona spedisce di poco fuori.

17′- VANTAGGIO DELLA LAZIO! Fa tutto Lazzari: l’ex Spal anticipa Kyriakopoulos e riparte in contropiede, si porta sul sinistro il pallone al limite, entra in area e calcia in porta trafiggendo Consigli. 1-0 all’Olimpico!

10′- Lazio ancora in avanti, questa volta con Zaccagni che guadagna un corner.

8′- Occasione Lazio! Lazzari dalla destra mette in mezzo ma non trova nessun compagno biancoceleste a rimorchio.

7′- Altro cartellino giallo, questa volta per il biancoceleste Anderson, intervenuto in maniera fallosa su Traorè.

6′- Sassuolo vicino al raddoppio! Scamacca, inseritosi tra le maglie biancoceleste, conclude verso la porta a tu per tu con Strakosha, ma il portiere albanese respinge con un grande intervento. Sulla ribattuta Frattesi spedisce fuori.

5′- Il primo giallo della partita lo becca Kyriakopoulos, in netto ritardo su Lazzari.

4′- Ci prova anche il Sassuolo: Traorè dalla distanza tira verso la porta ma ai pochi tifosi ospiti presenti all’Olimpico regala solo l’illusione del gol, accarezzando l’esterno della rete.

2′- Lazio subito pericolosa con Lazzari, che dalla destra tenta la conclusione in porta ma Consigli è reattivo e respinge.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio. Padroni di casa in completo casalingo, con maglia celeste, pantaloncini e calzettoni bianchi; ospiti in neroverde, con pantaloncini e calzettoni neri. Dirige l’incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Pagnotta; quarto uomo Volpi; al Var Orsato, aVar Peretti.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, in cui alle 18:00 andrà in scena la gara tra Lazio e Sassuolo, valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A Tim. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Maurizio Sarri e Alessio Dionisi: Lazio, foto di Claudio Pasquazi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca.

All. Alessio Dionisi

© Riproduzione riservata