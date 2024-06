‘Sfruttano le tue emozioni’: ecco la truffa online più grave di tutte | Molte persone stanno perdendo la vita

Non cadere anche tu nella trappola della nuova truffa online: ecco a che cosa devi prestare la massima attenzione.

I truffatori portano via all’improvviso tutti i risparmi degli utenti, lasciandoli completamente al verde da un giorno all’altro: è quello che è già successo a tante persone oneste.

L’ultima truffa online, che purtroppo si sta diffondendo già a macchia d’olio, ha messo k.o. tante persone per bene. Scopri subito come agiscono i criminali senza scrupoli, per riuscire a imbrogliare i malcapitati. Così potrai capire come difenderti.

La grave frode è appena stata smascherata, grazie alla triste testimonianza delle vittime: impara come funziona così non farai la stessa “fine”.

Truffa online, in che cosa consiste la nuova frode

L’ultima truffa online che è stata smascherata viene detta la frode del maiale, e gli utenti che ci cascano vengono sempre contattati da persone che non conoscono, principalmente attraverso i canali social. Non a caso è stato scelto, metaforicamente, il maiale per descrivere questa tremenda frode: purtroppo questi animali vengono alimentati a dismisura, fino a quando non sono sufficientemente grassi per essere macellati. Ma che cosa vuol dire truffa del maiale e come mai è così pericolosa?

La nuova truffa online di cui parliamo è insidiosa perché tutti possono cascaci, e il motivo è che, come è emerso dalle testimonianze di chi l’ha vissuta in prima persona, fa leva sulle emozioni. Sono tante le persone oneste che sono cadute nella rete dei cybercriminali senza scrupoli. Ma scopriamo in che cosa consiste questa frode, quali mezzi sfrutta nello specifico, e come fare per difendersi. Solo se si conosce il meccanismo in cui vengono raggirati gli utenti ignari, si può riuscire a proteggere la propria privacy, e soprattutto i propri risparmi.

Come funziona la truffa del maiale e come fare a difendersi

La truffa online di cui parliamo viene perpetrata soprattutto ai danni di persone anziane, per tanto i criminali sfruttano in particolar modo Facebook, dove ci sono utenti di età più avanzata, rispetto alle altre piattaforme social più giovani. I truffatori, dedicando attenzione agli utenti con cui si sono messi in contatto, conquistano la fiducia delle vittime. Queste persone anonime ma con profili interessanti, pian piano convincono le vittime designate a investire i propri risparmi in criptovalute.

Dopo aver fatto crescere i loro investimenti, rubano tutti i risparmi investiti, proprio come i maiali, che dopo essere stati alimentati a dismisura, alla fine vengono portati alla macellazione. Dunque per proteggersi tutto quello che occorre fare è evitare di fidarsi di fantomatici esperti di finanza online, evitare di comunicare i propri dati e di investire i prodotti che non si conoscono bene.